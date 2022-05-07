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杉山しずか、対戦相手が計量オーバーでフライ級ＧＰ決勝に進出　“エロツヨ”中井りんと対戦は実現するか

スポーツ報知
ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳフライ級ＧＰに出場する中井りん（Ｃ）ＤＥＥＰ

◆ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　３７（８日、後楽園ホール）

　８日に後楽園ホールで行われる「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　３７」の前日計量が行われ、フライ級ＧＰに出場する栗山葵（ＳＭＯＫＥＲ　ＧＹＭ）が１５０グラムオーバーで失格となった。準決勝で対戦予定だった“強すぎるしずかちゃん”杉山しずか（リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ）が決勝に不戦勝で決勝に進出する。

　また、元ＵＦＣファイターの“エロツヨ”中井りん（修斗道場四国）は５６．３５キロでクリア。Ｔｅ－ａ（ＡＡＣＣ）と対戦する。

　【計量結果】

　▽オープニングファイト　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳフライ級 アマチュアルール

　奥富夕夏（５６．８５キロ）―ＭＡＮＡ（５６．８５キロ）

　▽第１試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳフライ級ＧＰ・準決勝

　中井りん（５６．３５キロ）―Ｔｅ－ａ（５６．５０キロ）

　▽第２試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳフライ級ＧＰ・準決勝

　杉山しずか（５６．４５キロ）―栗山葵（１５０グラムオーバーにより失格）

　▽第３試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳミクロ級

　山崎桃子（４３．４０キロ）―ちびさいＫＹＯＫＡ（４２．１５キロ）

　▽第４試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳストロー級

　長野美香（５２．２５キロ）―ケイト・ロータス（５２．２５キロ）

　▽第５試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳフェザー級王者決定戦

　東よう子（６５．１５キロ）―ＫＩＮＧレイナ（６５．１５キロ）

　▽第６試合　ＤＥＥＰアトム級タイトルマッチ

　大島沙緒里（４７．５５キロ）―須田萌里（４７．２０キロ）

　▽第７試合　ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳフライ級　ＧＰ２０２２　決勝

　中井りんｖｓＴｅ－ａの勝者―杉山しずか

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