杉山しずか、対戦相手が計量オーバーでフライ級ＧＰ決勝に進出　“エロツヨ”中井りんと対戦は実現するか

◆ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ３７（８日、後楽園ホール）
８日に後楽園ホールで行われる「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ３７」の前日計量が行われ、フライ級ＧＰに出場する栗山葵（ＳＭＯＫＥＲ ＧＹＭ）が１５０グラムオーバーで失格となった。準決勝で対戦予定だった“強すぎるしずかちゃん”杉山しずか（リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ）が決勝に不戦勝で決勝に進出する。
また、元ＵＦＣファイターの“エロツヨ”中井りん（修斗道場四国）は５６．３５キロでクリア。Ｔｅ－ａ（ＡＡＣＣ）と対戦する。
【計量結果】
▽オープニングファイト ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳフライ級 アマチュアルール
奥富夕夏（５６．８５キロ）―ＭＡＮＡ（５６．８５キロ）
▽第１試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳフライ級ＧＰ・準決勝
中井りん（５６．３５キロ）―Ｔｅ－ａ（５６．５０キロ）
▽第２試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳフライ級ＧＰ・準決勝
杉山しずか（５６．４５キロ）―栗山葵（１５０グラムオーバーにより失格）
▽第３試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳミクロ級
山崎桃子（４３．４０キロ）―ちびさいＫＹＯＫＡ（４２．１５キロ）
▽第４試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳストロー級
長野美香（５２．２５キロ）―ケイト・ロータス（５２．２５キロ）
▽第５試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳフェザー級王者決定戦
東よう子（６５．１５キロ）―ＫＩＮＧレイナ（６５．１５キロ）
▽第６試合 ＤＥＥＰアトム級タイトルマッチ
大島沙緒里（４７．５５キロ）―須田萌里（４７．２０キロ）
▽第７試合 ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳフライ級 ＧＰ２０２２ 決勝
中井りんｖｓＴｅ－ａの勝者―杉山しずか