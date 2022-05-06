【京都新聞杯】大寒桜賞圧勝ブラックブロッサムは７枠１０番発走　無敗のままダービー出走なるか

◆第７０回京都新聞杯・Ｇ２（５月７日、中京・芝２２００メートル）

京都新聞杯（１２頭立て）の枠順が５月６日、決まった。

同じ舞台の大寒桜賞で８馬身差の圧勝を演じた２戦２勝のブラックブロッサム（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は７枠１０番からの発走。２０１９年のセレクト当歳セールで４億６０００万円の落札となったリアド（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）は６枠７番、同距離のすみれＳを勝っているポッドボレット（牡３歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ジャスタウェイ）は大外の１２番からの発走が決まった。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）メイショウラナキラ 牡３ ５６ 秋山 真一郎

（２）リカンカブール 牡３ ５６ 藤岡 康太

（３）アスクワイルドモア 牡３ ５６ 岩田 望来

（４）ストップザタイム 牡３ ５６ 古川 吉洋

（５）ミスターホワイト 牡３ ５６ 吉田 隼人

（６）アップデート 牡３ ５６ 浜中 俊

（７）リアド 牡３ ５６ 川田 将雅

（８）ショウナンアデイブ 牡３ ５６ 池添 謙一

（９）ボルドグフーシュ 牡３ ５６ 松田 大作

（１０）ブラックブロッサム 牡３ ５６ ダミアン レーン

（１１）ヴェローナシチー 牡３ ５６ 酒井 学

（１２）ポッドボレット 牡３ ５６ 福永 祐一