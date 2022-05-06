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【京都新聞杯】大寒桜賞圧勝ブラックブロッサムは７枠１０番発走　無敗のままダービー出走なるか

スポーツ報知
ダービー出走を目指すブラックブロッサム

◆第７０回京都新聞杯・Ｇ２（５月７日、中京・芝２２００メートル）

　京都新聞杯（１２頭立て）の枠順が５月６日、決まった。

　同じ舞台の大寒桜賞で８馬身差の圧勝を演じた２戦２勝のブラックブロッサム（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は７枠１０番からの発走。２０１９年のセレクト当歳セールで４億６０００万円の落札となったリアド（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ディープインパクト）は６枠７番、同距離のすみれＳを勝っているポッドボレット（牡３歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ジャスタウェイ）は大外の１２番からの発走が決まった。

　決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）メイショウラナキラ　牡３　５６　秋山　真一郎

（２）リカンカブール　　　牡３　５６　藤岡　康太

（３）アスクワイルドモア　牡３　５６　岩田　望来

（４）ストップザタイム　　牡３　５６　古川　吉洋

（５）ミスターホワイト　　牡３　５６　吉田　隼人

（６）アップデート　　　　牡３　５６　浜中　俊

（７）リアド　　　　　　　牡３　５６　川田　将雅

（８）ショウナンアデイブ　牡３　５６　池添　謙一

（９）ボルドグフーシュ　　牡３　５６　松田　大作

（１０）ブラックブロッサム　牡３　５６　ダミアン　レーン

（１１）ヴェローナシチー　　牡３　５６　酒井　学

（１２）ポッドボレット　　　牡３　５６　福永　祐一

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