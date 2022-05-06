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【ＮＨＫマイルＣ】セリフォスは２枠４番　ダノンスコーピオンは大外の８枠１８番　枠順決定

スポーツ報知
厩舎周りで運動するセリフォス

◆第２７回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝枠順決定

　ＮＨＫマイルＣ（１８頭立て）の枠順が５月６日、決まった。デビュー３連勝でデイリー杯２歳Ｓを制して、昨年１２月の朝日杯ＦＳ（２着）以来の実戦となるセリフォス（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）は、２枠４番に決定した。トライアルのアーリントンＣ覇者のダノンスコーピオン（牡３歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は、大外の８枠１８番に決まった。

　決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）マテンロウオリオン　牡３　５７　横山　典弘

（２）ソネットフレーズ　牝３　５５　横山　武史

（３）ソリタリオ　牡３　５７　鮫島　克駿

（４）セリフォス　牡３　５７　福永　祐一

（５）キングエルメス　牡３　５７　坂井　瑠星

（６）トウシンマカオ　牡３　５７　戸崎　圭太

（７）タイセイディバイン　牡３　５７　松若　風馬

（８）アルーリングウェイ　牝３　５５　藤岡　佑介

（９）ダンテスヴュー　牡３　５７　吉田　隼人

（１０）カワキタレブリー　牡３　５７　菅原　明良

（１１）インダストリア　牡３　５７　ダミアン・レーン

（１２）セイクリッド　牝３　５５　菊沢　一樹

（１３）ジャングロ　牡３　５７　武　豊

（１４）フォラブリューテ　牝３　５５　大野　拓弥

（１５）オタルエバー　牡３　５７　横山　和生

（１６）プルパレイ　牡３　５７　ミルコ・デムーロ

（１７）ステルナティーア　牝３　５５　池添　謙一

（１８）ダノンスコーピオン　牡３　５７　川田　将雅

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