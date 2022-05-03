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【ケンタッキーダービー】日本馬クラウンプライドは７番ゲートから発進

スポーツ報知
クラウンプライド

◆ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月７日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）

　ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月７日、チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）のゲート番が、５月３日に決まった。海外初戦となったＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２６日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）を勝って挑むクラウンプライド（牡３歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン）は、７番ゲートから日本調教馬初制覇の偉業を狙う。決定したゲート番は次の通り（ゲート番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。

（１）　モードニゴール　　　　　　　牡３　オルティスＪｒ．　　５７

（２）　ハッピージャック　　　　　　牡３　ベハラーノ　　５７

（３）　エピセンター　　　　　　　　牡３　ロザリオ　　５７

（４）　サマーイズトゥモロー　　　　牡３　　バルザローナ　　５７

（５）　スマイルハッピー　　　　　　　牡３　ラネリー　　５７

（６）　メッシエー　　　　　　　　　牡３　ヴェラスケス　　５７

（７）　クラウンプライド　　　　　　牡３　ルメール　　５７

（８）　チャージイット　　　　　　　牡３　サエス　　５７

（９）　ティズザボム　　　　　　　　牡３　ヘルナンデスＪｒ．　　５７

（１０）　ゼンダン　　　　　　　　　牡３　プラ　　５７

（１１）　パイオニアオブメディーナ　牡３　ブラーヴォ　　５７

（１２）　テイバ　　　　　　　　　　牡３　スミス　　５７

（１３）　シンプリフィケーション　　牡３　オルティス　　５７

（１４）　バーバーロード　　　　　　牡３　グティエレス　　５７

（１５）　ホワイトアバリオ　　　　　牡３　ガファリオン　　５７

（１６）　サイバーナイフ　　　　　　牡３　ジェルー　　５７

（１７）　クラシックコーズウェイ　　　牡３　ルパルー　　５７

（１８）　トーニーポート　　　　　　牡３　サンタナＪｒ．　　５７

（１９）　ゾゾス　　　　　　　　　　牡３　フランコ　　５７

（２０）イシリアルロード　　　　　　牡３　コントレラス　　５７

（２１）　リッチストライク　　　　　牡３　レオン　　５７

（２２）　ラトルンロール　　　　　　牡３　グラハム　　５７

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