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【セパ公示】（３０日）ＤｅＮＡが山崎康晃、砂田毅樹を登録

スポーツ報知
ＤｅＮＡの山崎康晃（左）と砂田毅樹

◆セ・リーグ

【出場選手登録】

▽広島　石原貴規捕手　

▽ＤｅＮＡ　山崎康晃投手、砂田毅樹投手

【同抹消】

▽ヤクルト　金久保優斗投手

▽巨人　菅野智之投手

◆パ・リーグ

【出場選手登録】

▽楽天　弓削隼人投手

【同抹消】

なし

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