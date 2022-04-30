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【ロッテ】山本大貴が新型コロナ陽性判定

スポーツ報知
山本大貴

　ロッテは３０日、山本大貴投手が２９日のＰＣＲ検査で陽性判定を受けたことを発表した。

　山本は無症状で現在隔離療養中。チームは２６日に植田、２７日に成田と村山が新型コロナ陽性となっていた。

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