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【ロッテ】７月７日に日本ハム戦　パ・リーグ追加日程発表

スポーツ報知

　日本野球機構（ＮＰＢ）は２８日、パ・リーグ公式戦の追加日程を発表した。

　▽７月７日　ロッテ・日本ハム戦（午後６時・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

　今月１５日の同カードが雨天中止になっていた。

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