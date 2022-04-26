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【広島】２６日のヤクルト戦は雨天のため中止
2022年4月26日 13時15分
スポーツ報知
ＮＰＢは２６日、マツダスタジアムで行われる予定だった広島対ヤクルト戦を雨天のため中止と発表した。
広島は九里、ヤクルトはサイスニードの先発が予告されていた。
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