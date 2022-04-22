【読売マイラーズＣ】カラテは３枠４番から重賞２勝目へ　ホウオウアマゾンは４枠７番　枠順決定

◆第５３回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２４日、阪神・芝１６００メートル）
第５３回読売マイラーズＣの枠順が４月２２日、決定した。
美浦からの転厩初戦となるカラテ（牡６歳、栗東・辻野泰之厩舎、父トゥザグローリー）は３枠４番に決定。昨年の東京新聞杯以来の重賞２勝目を目指す。
東京新聞杯１２着からの反撃を狙うホウオウアマゾン（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キングカメハメハ）は４枠７番に決まった。エアファンディタ（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ハットトリック）は５枠９番から重賞初挑戦初Ｖを目指す。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）レインボーフラッグ 牡９ ５６ 国分 恭介
（２）ヴィクティファルス 牡４ ５６ 池添 謙一
（３）ファルコニア 牡５ ５６ 川田 将雅
（４）カラテ 牡６ ５６ 菅原 明良
（５）レッドベルオーブ 牡４ ５６ 岩田 望来
（６）ベステンダンク 牡１０ ５６ 鮫島 克駿
（７）ホウオウアマゾン 牡４ ５６ 坂井 瑠星
（８）サトノアーサー 牡８ ５６ 和田 竜二
（９）エアファンディタ 牡５ ５６ 松山 弘平
（１０）シュリ 牡６ ５６ 秋山 真一郎
（１１）ロードマックス 牡４ ５６ 松田 大作
（１２）エアロロノア 牡５ ５６ 幸 英明
（１３）ソウルラッシュ 牡４ ５６ 浜中 俊
（１４）ダイワキャグニー セン８ ５６ 三浦 皇成
（１５）ケイデンスコール 牡６ ５７ 岩田 康誠