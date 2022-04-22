【福島牝馬Ｓ】ルビーカサブランカは８枠１５番　クリノプレミアムは１枠２番　枠順決定

◆第１９回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月２３日、福島競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイル優先出走権）
第１９回福島牝馬Ｓの枠順が２２日、決定した。今年の愛知杯の勝ち馬であるルビーカサブランカ（牝５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キングカメハメハ）は、８枠１５番に決まった。前走の中山牝馬Ｓで１５番人気ながら重賞初制覇の番狂わせを演じたクリノプレミアム（牝５歳、美浦・伊藤伸一厩舎、父オルフェーヴル）は、１枠２番となった。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）シャーレイポピー 牝４ 鮫島 克駿 ５４
（２）クリノプレミアム 牝５ 松岡 正海 ５４
（３）フェアリーポルカ 牝６ 三浦 皇成 ５５
（４）アナザーリリック 牝４ 津村 明秀 ５４
（５）ジュランビル 牝６ 松若 風馬 ５４
（６）スライリー 牝４ 石川 裕紀人 ５４
（７）ハギノリュクス 牝５ 菱田 裕二 ５４
（８）サトノダムゼル 牝６ 丸山 元気 ５４
（９）シンハリング 牝５ 西村 淳也 ５４
（１０）サンクテュエール 牝５ 荻野 極 ５４
（１１）ホウオウエミーズ 牝５ 丸田 恭介 ５４
（１２）アブレイズ 牝５ 菅原 明良 ５４
（１３）エヴァーガーデン 牝５ 丹内 祐次 ５４
（１４）ロザムール 牝６ 武藤 雅 ５４
（１５）ルビーカサブランカ 牝５ 武 豊 ５４
（１６）キタイ 牝６ 古川 吉洋 ５４