大谷翔平２発に実況興奮「ショウヘイ、キュンデス！」開幕３１打席目の１号はプレーボール弾

◆米大リーグ レンジャーズ6―9エンゼルス(15日、アーリントン・グローブライフフィールド)

エンゼルス・大谷翔平投手(27)が15日(日本時間16日)、ようやく目覚めた。敵地・レンジャーズ戦に「1番・DH」で出場すると、初回の1打席目に自身初の「プレーボール弾」で今季8戦、31打席目にして1号を放つと、5回の第3打席にも2ラン。7度目の1試合2本塁打は、イチローに並んで日本人史上最多となった。

全員の足が止まった。圧巻の一打に、大谷も確信歩き。うっぷんを晴らすようなバットフリップが、完全復調のあいさつ代わりだった。3点を追う5回1死一塁の3打席目。3番手左腕・アラードの内角高めのカットボールを、右翼席中段に運んだ。守る外野手がほぼ動かない415フィート(126・5メートル)の一発はこの日2発目。米7度目の1試合2本塁打はイチローと並んで日本人最多となった。

長いトンネルを抜けたのは1打席目だった。1回表、初球の高め95・9マイル(154・3キロ)直球を右翼に運ぶ「プレーボール弾」。打球角度41度と高々上がった。先頭打者本塁打は5本目で、初球アーチは初めて。開幕8試合目、31打席目での1号は米5年目で最も遅かったが、会心の一振りだった。チームの逆転勝ちにつながる2発に「2本打ててうれしい。特に負けている展開でチームに流れを取り戻して、最終的に勝つことができたのは、自分にとっても一番大きかったかなと思う」とうなずいた。

初の黒人選手の功績をたたえる「ジャッキー・ロビンソンデー」で背番号「42」のユニホームを着用。ダイヤモンドを一周して戻ったベンチでは、白いカウボーイハットをかぶせられ、ナインからの祝福を受けた。昨季46発で本塁打王に2本差に迫り、MVPに輝いた大谷の一発に地元放送局「バリー・スポーツ・ウェスト」の放送では「オオタニ、スゴ~イ!」、「ショウヘイ、キュンデス!」と日本語を交え興奮を伝えた。

リアル二刀流で出場した前日の14日(日本時間15日)の試合後には「自分の状態がそこまでよくないという印象は強い」と珍しく弱気なコメント。それでも「動き出しの準備が遅れている」と分析し、すぐに快音を響かせた。20年に開場したグローブライフ・フィールドでの初本塁打で、ア・リーグ15球場を制覇。少し遅れて、22年の大谷がエンジンをかけた。

次ページに全米沸騰「キュンデス」実況内容と動画

Ohtani sends another one out to right field

(大谷、もう一発ライトに飛ばした!)

That one does it stand to chance to stick around!

(スタンドに突き刺した!)

Second of the night for Shohei

(今夜2本目だ、翔平)

And hero is right back in this one

(ヒーローが戻ってきた)

Wow, Shohei Ohtani SUGOI!

(大谷翔平、すご~い!)

Way up, right field

(ライトに飛んでいった)

7th carrier of multi homerun game

(7度目の1試合2本塁打だ)

Shohei! and back

(翔平がホームに戻ってきた)

Fufufufufu…Shohei KYUNDESU!

(ふふふふふ、翔平、キュンです!)

Hahaha, put on the cowboy hat too

(ハハハ、カウボーイハットをかぶっている)