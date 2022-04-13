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【１４日の予告先発】中日・柳裕也―阪神・桐敷拓馬、ソフトバンク・千賀滉大―ロッテ・二木康太
2022年4月13日 22時0分
スポーツ報知
【セ・リーグ】
◆中日・柳裕也―阪神・桐敷拓馬（１８時・バンテリンドーム）
【パ・リーグ】
◆ソフトバンク・千賀滉大―ロッテ・二木康太（１８時・ＰａｙＰａｙドーム）
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