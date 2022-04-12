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【巨人】今季最多１５安打１０得点で大勝！丸佳浩２戦連発、戸郷翔征は２勝目…ハイライト動画
2022年4月12日 22時59分
スポーツ報知
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１０―４ＤｅＮＡ（１２日・那覇）
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