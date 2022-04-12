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【巨人】若林晃弘が７回に右前打　先発全員安打達成

スポーツ報知
７回２死一塁、右前へ安打を放つ若林晃弘（カメラ・小林　泰斗）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人―ＤｅＮＡ（１２日・那覇）

　巨人の若林晃弘内野手が７回２死一塁から右前打を放った。

　４回まで今季最多の１０得点を挙げるなど打線が爆発。若林の一打で先発全員安打となった。

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