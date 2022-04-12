【巨人】若林晃弘が７回に右前打 先発全員安打達成

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（１２日・那覇）

巨人の若林晃弘内野手が７回２死一塁から右前打を放った。

４回まで今季最多の１０得点を挙げるなど打線が爆発。若林の一打で先発全員安打となった。