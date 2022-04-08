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【ＤｅＮＡ】中日３連戦は中止 コロナ多数感染で
2022年4月8日 14時38分
スポーツ報知
ＤｅＮＡは８日、同日から横浜スタジアムで開催予定だった中日３連戦を中止すると発表した。ＤｅＮＡでは６、７日の２日間で選手、スタッフ計１１人が新型コロナウイルス陽性判定を受けていた。
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