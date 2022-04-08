注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 芸能 野球 競馬 サッカー マスターズ ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【ＤｅＮＡ】中日３連戦は中止　コロナ多数感染で

スポーツ報知

　ＤｅＮＡは８日、同日から横浜スタジアムで開催予定だった中日３連戦を中止すると発表した。ＤｅＮＡでは６、７日の２日間で選手、スタッフ計１１人が新型コロナウイルス陽性判定を受けていた。

続きを読む

プロ野球特集

プロ野球２軍特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請
×