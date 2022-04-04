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【セパ公示】（４日）ロッテ・二木康太、日本ハム・水野達稀、佐藤龍世ら抹消
2022年4月4日 18時9分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽ヤクルト 丸山和郁外野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽ロッテ 二木康太投手
▽日本ハム 水野達稀内野手、佐藤龍世内野手
▽西武 渡辺勇太朗投手
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