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【巨人】ＰＣＲ検査で１軍全員陰性 監督、コーチ、選手、スタッフ計９５人実施
2022年4月3日 17時11分
スポーツ報知
巨人は３日、１軍の監督・コーチ・選手、スタッフの計９５人を対象に、スクリーニングのためのＰＣＲ検査を実施した結果、全員陰性判定を受けたと発表した。
球団では引き続き、感染防止対策を徹底するとしている。
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