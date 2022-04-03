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【巨人】２軍・ヤクルト戦（戸田）は雨天中止

スポーツ報知

　巨人は３日午後１時から予定していたイースタン・リーグ、ヤクルト戦（戸田）が雨のため中止になったと発表した。

　２軍は雨天中止の振り替え試合は行わず、その分シーズンの試合数が減少となる規定になっている。

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