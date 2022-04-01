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【ダービー卿ＣＴ】ボンセルヴィーソが２枠４番　ザダルは４枠７番　枠順決定

スポーツ報知

◆第５４回ダービー卿ＣＴ・Ｇ３（４月２日、中山競馬場・芝１６００メートル）

　第５４回ダービー卿ＣＴの枠順が１日、決定した。前走の東風Ｓでオープン初勝利を挙げて、中山巧者のボンセルヴィーソ（牡８歳、栗東・池添学厩舎、父ダイワメジャー）は、２枠４番に決まった。また、前走の京都金杯で重賞２勝目を挙げて、トップハンデの５８キロを背負うザダル（牡６歳、美浦・大竹正博厩舎、父トーセンラー）は、４枠７番で確定した。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）フォルコメン　　　　　セン６　５４　ミルコ・デムーロ

（２）インテンスライト　　　牡６　５４　菊沢　一樹

　

（３）タイムトゥヘヴン　　　牡４　５５　大野　拓弥

（４）ボンセルヴィーソ　　　牡８　５６　藤懸　貴志

（５）ギルデッドミラー　　　牝５　５３　石橋　脩

（６）リフレイム　　　　　　牝４　５３　野中　悠太郎

（７）ザダル　　　　　　　　牡６　５８　田辺　裕信

（８）グラティアス　　　　　牡４　５６　三浦　皇成

（９）サトノフェイバー　　　牡７　５７　津村　明秀

（１０）ダーリントンホール　牡５　５６　横山　武史

（１１）カイザーミノル　　　牡６　５６　横山　典弘

（１２）トーラスジェミニ　　牡６　５７・５　原　優介

（１３）ミッキーブリランテ　牡６　５６　内田　博幸

（１４）インターミッション　牝５　５２　嶋田　純次

（１５）カテドラル　　　　　牡６　５７　戸崎　圭太

（１６）ノルカソルカ　　　　牡５　５４　藤岡　佑介

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