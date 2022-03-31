【センバツ】高校日本代表候補２９人が発表 大阪桐蔭・前田が２年生でただ一人選出 近江・山田、市和歌山・米田、大阪桐蔭・松尾らも

日本高野連は３１日、９月９日から１０日間、米国フロリダで開催される第３０回Ｕ１８（１８歳以下）Ｗ杯に参加する高校日本代表チームの第１次候補選手２９人を以下の通り発表した。今後は、第１０４回全国高校野球選手権大会に出場する選手ならびに、春、夏の全国大会に出場していない選手も選考の対象にする。最終的には、今夏の甲子園期間中に選手２０人を決定する予定。

日本代表・馬淵史郎監督「投手を中心とした堅い守りで失点を最小限にし、機動力と小技で少ないチャンスを得点に結びつける野球を目指します。国内外の新型コロナウイルスの感染状況や出入国に関する渡航条件を注視しながら、本番へ向けて準備を整えていきます」

◇投手（１０人）

榎谷 礼央（山梨学院）

宮城 誇南（浦和学院）

越井 颯一郎（木更津総合）

山田 陽翔（近江）

米田 天翼（市和歌山）

川原 嗣貴（大阪桐蔭）

前田 悠伍（大阪桐蔭）

冨田 遼弥（鳴門）

香西 一希（九州国際大付）

大野 稼頭央（大島）

◇捕手（５人）

田代 旭（花巻東）

山浅 龍之介（聖光学院）

高山 維月（浦和学院）

松尾 汐恩（大阪桐蔭）

野田 海人（九州国際大付）

◇内野手（７人）

宮沢 圭汰（花巻東）

金田 優太（浦和学院）

鈴木 斗偉（山梨学院）

藤本 康淳（天理）

戸井 零士（天理）

此上 平羅（和歌山東）

星子 天真（大阪桐蔭）

◇外野手（７人）

菊池 敏生（花巻東）

石川 ケニー（明秀学園日立）

山田 隼（木更津総合）

瀬谷 大夢（二松学舎大付）

海老根 優大（大阪桐蔭）

内海 優太（広陵）

黒田 義信（九州国際大付）