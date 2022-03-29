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【巨人】チアゴ・ビエイラが１軍に合流
2022年3月29日 15時45分
スポーツ報知
巨人のチアゴ・ビエイラ投手が２９日、神宮球場で行われた１軍の試合前練習に合流した。
右腕は、オープン戦で防御率１６・８８と不振に苦しみ、１９日から２軍に合流。ファームで調整を重ねていた。
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