【ドバイシーマクラシック】シャフリヤールがＶ…レース結果（全着順）

海外馬券発売対象の第２４回 ドバイシーマクラシック（芝２４１０メートル）がメイダン競馬場で行われ、日本ダービー馬のシャフリヤール（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎）が優勝。日本から参戦したオーソリティ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎）は３着、ユーバーレーベン（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎）は５着、グローリーヴェイズ（牡７歳、美浦・尾関知人厩舎）は８着、ステラヴェローチェ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎）は９着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着 12番シャフリヤール（牡4、Ｃ．デムーロ）

２着 14番ユビアー（せん4、Ｗ．ビュイック）

３着 1番オーソリティ（牡5、Ｃ．ルメール）

４着 7番パイルドライヴァー（牡5、Ｌ．デットーリ）

５着 15番ユーバーレーベン（牝4、Ｄ．レーン）

６着 9番アレンカー（牡4、Ｔ．マーカンド）

７着 5番フクム（牡5、Ｊ．クローリー）

８着 4番グローリーヴェイズ（牡7、Ｃ．スミヨン）

９着 13番ステラヴェローチェ（牡4、Ｍ．デムーロ）

１０着 11番ドバイオナー（せん4、Ｊ．ドイル）

１１着 2番ドバイフューチャー（せん6、Ｐ．コスグレイヴ）

１２着 8番ウィズアウトアファイト（せん5、Ａ．アッゼニ）

１３着 6番カスパー （牡5、Ｒ．フェレイラ）

１４着 10番バーガス（牡4、Ａ．チェリク）

１５着 3番フォーザトップ（牡6、Ａ．フレス）