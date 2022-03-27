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【ドバイシーマクラシック】シャフリヤールがＶ…レース結果（全着順）

スポーツ報知

　海外馬券発売対象の第２４回 ドバイシーマクラシック（芝２４１０メートル）がメイダン競馬場で行われ、日本ダービー馬のシャフリヤール（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎）が優勝。日本から参戦したオーソリティ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎）は３着、ユーバーレーベン（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎）は５着、グローリーヴェイズ（牡７歳、美浦・尾関知人厩舎）は８着、ステラヴェローチェ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎）は９着だった。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　12番シャフリヤール（牡4、Ｃ．デムーロ）

２着　14番ユビアー（せん4、Ｗ．ビュイック）

３着　1番オーソリティ（牡5、Ｃ．ルメール）

４着　7番パイルドライヴァー（牡5、Ｌ．デットーリ）

５着　15番ユーバーレーベン（牝4、Ｄ．レーン）

６着　9番アレンカー（牡4、Ｔ．マーカンド）

７着　5番フクム（牡5、Ｊ．クローリー）

８着　4番グローリーヴェイズ（牡7、Ｃ．スミヨン）

９着　13番ステラヴェローチェ（牡4、Ｍ．デムーロ）

１０着　11番ドバイオナー（せん4、Ｊ．ドイル）

１１着　2番ドバイフューチャー（せん6、Ｐ．コスグレイヴ）

１２着　8番ウィズアウトアファイト（せん5、Ａ．アッゼニ）

１３着　6番カスパー （牡5、Ｒ．フェレイラ）

１４着　10番バーガス（牡4、Ａ．チェリク）

１５着　3番フォーザトップ（牡6、Ａ．フレス）

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