【マーチＳ】有力馬は好枠ゲット！　ダノンスプレンダーは２枠４番　ブルーベアイリーデは３枠６番

◆第２９回マーチＳ・Ｇ３（３月月２７日、中山競馬場・ダート１８００メートル）
第２９回マーチＳ・Ｇ３の出走馬１６頭の枠順が２５日、決まった。ポルックスＳ連覇を果たしたダノンスプレンダー（牡６歳、安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は、２枠４番に決まった。東海Ｓ３着のブルーベアイリーデ（牡６歳、杉山晴紀厩舎、父キンシャサノキセキ）は３枠６番、チャンピオンズＣ７着からの巻き返しを狙うメイショウハリオ（牡５歳、岡田稲男厩舎、父パイロ）は６枠１２番に入った。
枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手 斤量の順）。
（１）バレッティ セン８ 野中悠太 ５６
（２）ダノンファスト 牡５ 田中勝春 ５６
（３）エクレアスパークル 牡８ 津村明秀 ５６
（４）ダノンスプレンダー 牡６ 斎藤新 ５６・５
（５）アイオライト 牡５ 菱田裕二 ５６
（６）ブルベアイリーデ 牡６ 戸崎圭太 ５７
（７）ワイドファラオ 牡６ 大野拓弥 ５７・５
（８）デルマルーヴル 牡６ 丹内祐次 ５５
（９）アナザートゥルース セン８ 菅原明良 ５７・５
（１０）ケンシンコウ 牡５ 丸山元気 ５７
（１１）ヒストリーメイカー 牡８ 内田博幸 ５６
（１２）メイショウハリオ 牡５ 浜中俊 ５７
（１３）カデナ 牡８ 三浦皇成 ５７・５
（１４）オメガレインボー 牡６ 横山和生 ５６・５
（１５）マイネルユキツバキ 牡７ 柴田大知 ５７
（１６）デュープロセス 牡６ 古川吉洋 ５７