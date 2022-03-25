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【高松宮記念】レシステンシアは４枠７番　メイケイエールは８枠１７番　枠順決定

スポーツ報知
レシステンシア

◆第５２回高松宮記念・Ｇ１（３月２７日、中京競馬場・芝１２００メートル）

　第５２回高松宮記念の枠順が２５日、決定した。国内外のスプリントＧ１で３戦してすべて２着のレシステンシア（牝５歳、栗東・松下武士厩舎、父ダイワメジャー）は４枠７番、芝１２００メートルで才能が開花したメイケイエール（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父ミッキーアイル）は８枠１７番に決まった。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　サリオス　　　　　　　牡５　石橋　脩　５７

（２）　ナランフレグ　　　　　牡６　丸田　恭介　５７

（３）　シャインガーネット　　牝５　田辺　裕信　５５

（４）　ライトオンキュー　　　　牡７　横山　典弘　５７

（５）　レイハリア　　　　　　牝４　亀田　温心　５５

（６）　サンライズオネスト　　牡５　武　豊　５７

（７）　レシステンシア　　　　牝５　横山　武史　５５

（８）　ジャンダルム　　　　　牡７　荻野　極　５７

（９）　ロータスランド　　　　牝５　岩田　望来　５５

（１０）　キルロード　　　　　　セン７　菊沢　一樹　５７

（１１）　クリノガウディー　　　　牡６　松岡　正海　５７

（１２）　エイティーンガール　　　牝６　秋山　真一郎　５５

（１３）　トゥラヴェスーラ　　　牡７　鮫島　克駿　５７

（１４）　ダイアトニック　　　　牡７　岩田　康誠　５７

（１５）　ファストフォース　　　牡６　柴山　雄一　５７

（１６）　ダイメイフジ　　　　　牡８　小沢　大仁　５７

（１７）　メイケイエール　　　　牝４　池添　謙一　５５

（１８）　グレナディアガーズ　　　牡４　福永　祐一　５７

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