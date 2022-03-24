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【プロ野球】巨人は坂本、中川、鍵谷ら　日本ハムは野村、杉谷ら…１２球団主な開幕１軍漏れ選手

スポーツ報知
故障班でリハビリをする巨人・坂本

　ＮＰＢ（日本野球機構）は２４日、プロ野球開幕となる２５日に向けて１軍登録選手を発表した。

　調整中の新外国人選手をのぞき、コンディション不良や故障、不振、チーム事情などで開幕１軍から漏れた各球団の主な選手は以下の通り。

【セ・リーグ】

▽ヤクルト　星、今野、中村、嶋、内川、坂口

▽阪神　チェン、岩貞、馬場、高橋、及川、ガンケル、青柳、北條、島田、原口

▽巨人　山口、井納、鍵谷、桜井、中川、ビエイラ、高木、大江、坂本、梶谷、岸田、石川、岡田、中山、重信、八百板、北村、秋広、増田陸、喜多

▽広島　大道、森浦、岡田、野村、藪田、ケムナ、一岡、フランスア、安部、林、石原、羽月

▽中日　谷元、梅津、祖父江、高橋周、平田、ブライト、福田、Ａ・マルティネス、堂上

▽ＤｅＮＡ　今永、桜井、ピープルズ、宮国、藤田、森、オースティン、田中俊、梶原、ソト

▽オリックス　能見、富山、Ｋ―鈴木、海田、沢田、野口、大城、小田、Ｔ―岡田

▽ロッテ　佐々木千、唐川、成田、田中靖、池田、荻野、角中、安田、福田秀、田村、井上

▽楽天　森原、酒居、福井、釜田、宋家豪、津留崎、辛島、石橋、福山、太田、オコエ、辰己、岡島、横尾、内田

▽ソフトバンク　大竹、武田、甲斐野、田中正、高橋礼、高橋純、板東、泉、松本、川瀬、明石、周東、柳町、井上、デスパイネ

▽日本ハム　吉田、金子、ロドリゲス、石川直、玉井、杉谷、上川畑、中島、野村、高浜、五十幡

▽西武　内海、森脇、田村、武隈、平良、岡田、渡部、古賀、若林、ブランドン、熊代、川越

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