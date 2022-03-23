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【ドバイ・ゴールデンシャヒーン】昨年２着レッドルゼルは２番ゲートに決定　サウジから転戦のチェーンオブラブは１番ゲート

スポーツ報知
昨年のゴールデンシャヒーンで２着に敗れたレッドルゼル

　◆ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２６日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）

　ドバイ・ゴールデンシャヒーン（３月２６日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）のゲート番が現地時間２２日に決まった。昨年２着のレッドルゼル（牡６歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は２番ゲートから悲願のＧ１制覇を狙う。また、サウジアラビアのリヤド・ダートスプリント（３着）から転戦するチェーンオブラブ（牝５歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父ハーツクライ）は１番ゲートからの発走となった。決定したゲート番は次の通り（馬番、ゲート番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）。

（１）４　　　アルタリク　　　　　　　　　セン６　ヒッチコット　　５７

（２）９　　　ドクターシーヴェル　　　　　牡４　　プラ　　　　　　５７

（３）３　　　ドレインザクロック　　　　　牡４　　オルティスＪｒ　５７

（４）１３　　イースターンワールド　　　　セン５　ドーソン　　　　５７

（５）７　　　エバーファスト　　　　　　　セン６　ドッブス　　　　５７

（６）１２　　グッドエフォート　　　　　　牡７　　クローリー　　　５７

（７）５　　　マンジェール　　　　　　　　セン６　アルドゥアン　　５７

（８）８　　　ミラース　　　　　　　　　　セン５　フレス　　　　　５７

（９）１４　　モバーデル　　　　　　　　　セン４　カラン　　　　　５７

（１０）２　　レッドルゼル　　　　　　　　牡６　　川田将雅　　　　５７

（１１）１０　ストロングコンティスチューション　セン５　ルメール　５７

（１２）６　　スイッツァランド　　　　　　セン８　オシェア　　　　５７

（１３）１１　ワンダーホウェアクレイグイズ　セン５　サエス　　　　５７

（１４）１　　チェーンオブラブ　　　　　　牝５　　坂井瑠星　　　　５５

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