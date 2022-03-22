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宮原健斗が三冠王座防衛、藤波辰爾親子も勝利…全日本プロレス５０周年ツアー全試合結果

スポーツ報知
宮原健斗

　全日本プロレス「Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ　Ｎｉｇｈｔ３～５０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｔｏｕｒ～」が２１日、東京・大田区総合体育館で開催され、メインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が３２分２８秒、シャットダウンスープレックスホールドで石川修司を下し、２度目の防衛に成功した（観衆１３１９人）。６月１９日に同体育館で「Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ　Ｎｉｇｈｔ４～５０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｔｏｕｒ～」の開催が発表された。

　◆「Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ　Ｎｉｇｈｔ　３～５０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｔｏｕｒ～」（２１日・大田区総合体育館）

　▽第１試合　６人タッグマッチ

　〇大和ヒロシ、アンディ・ウー、立花誠吾（９分３９秒、フィッシャーマンズスープレックスホールド）井上凌●、ＳＵＧＩ、中野貴人

　▽第２試合　カーベル伊藤復帰戦　６人タッグマッチ

　〇ヨシタツ、カーベル伊藤、今井礼夢（１０分２３秒、ヨシタツ狂想曲ラプソディー→エビ固め）イザナギ、入江茂弘、ＳＵＳＨＩ●

　▽第３試合　タッグマッチ

田村男児、〇アブドーラ・小林（１１分３１秒、ダイビングバカチンガーエルボードロップ→片エビ固め）大森隆男、ブラックめんそーれ●

　▽第４試合　シングルマッチ

　〇芦野祥太郎（１２分３１秒、ＫＯ）本田竜輝●

　※ラストマンスタンディングルール　１０カウントによるノックアウトのみの決着

　▽第５試合　スペシャル６人タッグマッチ

　〇藤波辰爾、長井満也、ＬＥＯＮＡ（１２分１６秒、ドラゴンスリーパー）青柳優馬、青柳亮生●、ライジングＨＡＹＡＴＯ

　▽第６試合　世界ジュニアヘビー級選手権試合

　〇佐藤光留（１６分３９秒、バックドロップ→エビ固め）大森北斗●

　※第６１代王者が初防衛に成功

　▽第７試合　ジェイク・リー復帰戦　ＶＯＯＤＯＯ‐ＭＵＲＤＥＲＳ　ｖｓ　ＴＯＴＡＬ　ＥＣＬＩＰＳＥ　スペシャル１０人タッグマッチ

　諏訪魔、ＴＡＲＵ、近藤修司、ＫＯＮＯ、歳三（１２分５１秒、無効試合）ジェイク・リー、ＴＡＪＩＲＩ、土肥こうじ、羆嵐、児玉裕輔

　▽第８試合　メインイベント　　三冠ヘビー級選手権試合

　〇宮原健斗（３２分２８秒）シャットダウン、スープレックスホールド石川修司●

　※第６５代王者が２度目の防衛に成功

　観衆＝１３１９人

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