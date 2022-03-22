宮原健斗が三冠王座防衛、藤波辰爾親子も勝利…全日本プロレス５０周年ツアー全試合結果

全日本プロレス「Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ Ｎｉｇｈｔ３～５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｏｕｒ～」が２１日、東京・大田区総合体育館で開催され、メインイベントで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が３２分２８秒、シャットダウンスープレックスホールドで石川修司を下し、２度目の防衛に成功した（観衆１３１９人）。６月１９日に同体育館で「Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ Ｎｉｇｈｔ４～５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｏｕｒ～」の開催が発表された。
◆「Ｃｈａｍｐｉｏｎｓ Ｎｉｇｈｔ ３～５０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｔｏｕｒ～」（２１日・大田区総合体育館）
▽第１試合 ６人タッグマッチ
〇大和ヒロシ、アンディ・ウー、立花誠吾（９分３９秒、フィッシャーマンズスープレックスホールド）井上凌●、ＳＵＧＩ、中野貴人
▽第２試合 カーベル伊藤復帰戦 ６人タッグマッチ
〇ヨシタツ、カーベル伊藤、今井礼夢（１０分２３秒、ヨシタツ狂想曲ラプソディー→エビ固め）イザナギ、入江茂弘、ＳＵＳＨＩ●
▽第３試合 タッグマッチ
田村男児、〇アブドーラ・小林（１１分３１秒、ダイビングバカチンガーエルボードロップ→片エビ固め）大森隆男、ブラックめんそーれ●
▽第４試合 シングルマッチ
〇芦野祥太郎（１２分３１秒、ＫＯ）本田竜輝●
※ラストマンスタンディングルール １０カウントによるノックアウトのみの決着
▽第５試合 スペシャル６人タッグマッチ
〇藤波辰爾、長井満也、ＬＥＯＮＡ（１２分１６秒、ドラゴンスリーパー）青柳優馬、青柳亮生●、ライジングＨＡＹＡＴＯ
▽第６試合 世界ジュニアヘビー級選手権試合
〇佐藤光留（１６分３９秒、バックドロップ→エビ固め）大森北斗●
※第６１代王者が初防衛に成功
▽第７試合 ジェイク・リー復帰戦 ＶＯＯＤＯＯ‐ＭＵＲＤＥＲＳ ｖｓ ＴＯＴＡＬ ＥＣＬＩＰＳＥ スペシャル１０人タッグマッチ
諏訪魔、ＴＡＲＵ、近藤修司、ＫＯＮＯ、歳三（１２分５１秒、無効試合）ジェイク・リー、ＴＡＪＩＲＩ、土肥こうじ、羆嵐、児玉裕輔
▽第８試合 メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合
〇宮原健斗（３２分２８秒）シャットダウン、スープレックスホールド石川修司●
※第６５代王者が２度目の防衛に成功
観衆＝１３１９人