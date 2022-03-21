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【巨人】坂本勇人がスタメン外れる 試合前は打撃練習行わず
2022年3月21日 13時22分
スポーツ報知
巨人の坂本勇人内野手が、２１日の楽天戦（東京ドーム）のスターティングメンバーから外れた。
試合前は守備、走塁練習は行ったが、打撃練習を回避。ここまで８試合連続安打と好調だった。
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