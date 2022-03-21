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【巨人】坂本勇人がスタメン外れる　試合前は打撃練習行わず

スポーツ報知
２１日の試合前練習でウォーミングアップを行っていた坂本勇人（カメラ・小林　泰斗）

　巨人の坂本勇人内野手が、２１日の楽天戦（東京ドーム）のスターティングメンバーから外れた。

　試合前は守備、走塁練習は行ったが、打撃練習を回避。ここまで８試合連続安打と好調だった。

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