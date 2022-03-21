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【センバツ】１回戦屈指の好カードスタメン発表　関東対決の山梨学院―木更津総合は両校先発右腕に注目

スポーツ報知
山梨学院のエース・榎谷礼央投手

◆第９４回センバツ高校野球大会第３日　▽１回戦　山梨学院―木更津総合（２１日・甲子園）

　大会３日目第１試合・山梨学院―木更津総合戦のスタメンが発表された。

　昨秋の関東大会で準優勝に輝いた山梨学院の注目は「９番・投手」に入った最速１４４キロ右腕・榎谷（えのきや）礼央投手（３年）だ。母方の祖父・鈴木詔彦さんが１９６１年夏、父・優史さんは９３年春に、共に浜松商（静岡）で甲子園へ出場。父子３代で聖地の土を踏むことになる。打線も昨秋打率６割２分９厘をマークした「３番・二塁」の鈴木斗偉二塁手（３年）を筆頭に出場校トップのチーム打率４割９厘。投打にバランスが取れた好チームだ。

　対する木更津総合（千葉）は、昨秋の関東大会４強。こちらも、１４０キロ台の速球やスライダーを武器に、昨秋５８回３分の１を投げて、防御率は０・９３だった最速１４６キロ右腕の「８番・投手」越井颯一郎投手（３年）がチームの中心だ。与田剛（元中日監督）、井納翔一（現巨人）、鈴木健矢（現日本ハム）、早川隆久（現楽天）、山下輝（現ヤクルト）ら好投手を次々にプロに送り込む名門。打線は打率５割３分７厘、５本塁打と長打力を備えた「１番・中堅」山田隼中堅手（３年）が引っ張る。

　両軍のスタメンは以下の通り。

【山梨学院】（先攻）

１（左）渋谷剛生〈３〉

２（右）星野泰輝〈２〉

３（二）鈴木斗偉〈３〉

４（一）高橋海翔〈２〉

５（三）相沢秀光〈３〉

６（捕）佐仲大輝〈２〉

７（中）岩田悠聖〈３〉

８（遊）進藤天〈２〉

９（投）榎谷礼央〈３〉

【木更津総合】（後攻）

１（中）山田隼〈３〉

２（捕）中西祐樹〈３〉

３（三）菊地弘樹〈３〉

４（右）水野岳斗〈２〉

５（左）須永雄太〈３〉

６（一）芦川正真〈２〉

７（二）渡辺陸〈３〉

８（投）越井颯一郎〈３〉

９（遊）空康輔〈３〉

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