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【ファルコンＳ】トウシンマカオは４枠８番から重賞初Ｖへ　ティーガーデンは８枠１６番　枠順決定

スポーツ報知
JRAロゴマーク（資料

◆第３６回ファルコンＳ・Ｇ３（３月１９日、中京・芝１４００メートル）

　短距離路線の３歳馬による重賞・第３６回ファルコンＳの枠順が１８日、決定した。

　リステッドのクロッカスＳを制したトウシンマカオ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は４枠８番に決まった。３度目の重賞挑戦で初勝利を狙う。

　マイルで２連勝中のティーガーデン（牡３歳、美浦・萩原清厩舎、父ドゥラメンテ）は８枠１６番。感冒のためクロッカスＳの出走を取消し、復帰戦となるデュガ（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父プラクティカルジョーク）は８枠１７番に決まった。

　決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順）。

（１）プルパレイ　牡　５６　ミルコ・デムーロ

（２）ヴィアドロローサ　牡　５６　吉田　隼人

（３）タイセイディバイン　牡　５６　松若　風馬

（４）カジュフェイス　牡　５６　田辺　裕信

（５）ショウナンハクラク　牡　５６　坂井　瑠星

（６）デヴィルズマーブル　牡　５６　福永　祐一

（７）ナムラリコリス　牝　５５　泉谷　楓真

（８）トウシンマカオ　牡　５７　戸崎　圭太

（９）エイシンシュトルム　牡　５６　石川　裕紀人

（１０）ベルウッドブラボー　牡　５６　丸山　元気

（１１）ナバロン　牡　５６　川又　賢治

（１２）ニシノレバンテ　牡　５６　内田　博幸

（１３）レディバランタイン　牝　５４　クリストフ・ルメール　

（１４）オタルエバー　牡　５６　幸　英明

（１５）ウインマーベル　牡　５６　松岡　正海

（１６）ティーガーデン　牡　５６　横山　武史

（１７）デュガ　牡　５６　武　豊

（１８）ウインバグース　牡　５６　和田　竜二

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