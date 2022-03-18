【ファルコンＳ】トウシンマカオは４枠８番から重賞初Ｖへ　ティーガーデンは８枠１６番　枠順決定

◆第３６回ファルコンＳ・Ｇ３（３月１９日、中京・芝１４００メートル）
短距離路線の３歳馬による重賞・第３６回ファルコンＳの枠順が１８日、決定した。
リステッドのクロッカスＳを制したトウシンマカオ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は４枠８番に決まった。３度目の重賞挑戦で初勝利を狙う。
マイルで２連勝中のティーガーデン（牡３歳、美浦・萩原清厩舎、父ドゥラメンテ）は８枠１６番。感冒のためクロッカスＳの出走を取消し、復帰戦となるデュガ（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父プラクティカルジョーク）は８枠１７番に決まった。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順）。
（１）プルパレイ 牡 ５６ ミルコ・デムーロ
（２）ヴィアドロローサ 牡 ５６ 吉田 隼人
（３）タイセイディバイン 牡 ５６ 松若 風馬
（４）カジュフェイス 牡 ５６ 田辺 裕信
（５）ショウナンハクラク 牡 ５６ 坂井 瑠星
（６）デヴィルズマーブル 牡 ５６ 福永 祐一
（７）ナムラリコリス 牝 ５５ 泉谷 楓真
（８）トウシンマカオ 牡 ５７ 戸崎 圭太
（９）エイシンシュトルム 牡 ５６ 石川 裕紀人
（１０）ベルウッドブラボー 牡 ５６ 丸山 元気
（１１）ナバロン 牡 ５６ 川又 賢治
（１２）ニシノレバンテ 牡 ５６ 内田 博幸
（１３）レディバランタイン 牝 ５４ クリストフ・ルメール
（１４）オタルエバー 牡 ５６ 幸 英明
（１５）ウインマーベル 牡 ５６ 松岡 正海
（１６）ティーガーデン 牡 ５６ 横山 武史
（１７）デュガ 牡 ５６ 武 豊
（１８）ウインバグース 牡 ５６ 和田 竜二