サッカーＵ―２１日本代表に松木玖生ら…ドバイ杯メンバー２７人を発表、海外組は斉藤光毅ら３人招集

日本サッカー協会は１７日、アラブ首長国連邦で２３日に開幕するＵ―２３ドバイ杯に臨むＵ―２１日本代表メンバー２７人を発表した。昨年１２月に就任した大岩剛監督の下、初の海外遠征。日本は２３日にＵ―２３クロアチア代表戦、２６日にＵ―２３カタール代表戦、２９日に順位決定戦を戦う。

今月７日から９日まで行った国内合宿でパリ五輪世代が本格始動。今遠征では、ＭＦ斉藤光毅（ロンメル）ら海外組も招集された。国内組からはこれまでも世代別代表の中心として活動してきたＭＦ藤田譲瑠チマ（横浜ＦＭ）、ＭＦ鈴木唯人（清水）ら、飛び級では尚志高のＤＦチェイス・アンリやＭＦ松木玖生らが招集された。

メンバーは以下の通り。

▽スタッフ

大岩剛監督

羽田憲司コーチ

浜野征哉ＧＫコーチ

矢野由治フィジカルコーチ

▽ＧＫ

小久保 玲央ブライアン（ベンフィカ）※１

佐々木 雅士（柏）

鈴木 彩艶（浦和）

▽ＤＦ

成瀬 竣平（名古屋）

内野 貴史（デュッセルドルフ）※１

大畑 歩夢（浦和）

西尾 隆矢（Ｃ大阪）

木村 誠二（山形）※３

加藤 聖（長崎）※２

馬場 晴也（東京Ｖ）

半田 陸（山形）※３

鈴木 海音（栃木）※２

チェイス アンリ（尚志高）

▽ＭＦ

松村 優太（鹿島）

川崎 颯太（京都）

斉藤 光毅（ロンメル）※１

鮎川 峻（広島）

山本 理仁（東京Ｖ）

藤田 譲瑠チマ（横浜ＦＭ）

田中 聡（湘南）

松木 玖生（ＦＣ東京）※４

甲田 英将（名古屋）※４

▽ＦＷ

藤尾 翔太（徳島）※４

小田 裕太郎（神戸）

細谷 真大（柏）

鈴木 唯人（清水）

荒木 遼太郎（鹿島）

※１＝ドバイにて合流、解散

※２＝２２日にドバイ合流

※３＝２２日にドバイ合流、２７日離脱

※４＝２７日離脱