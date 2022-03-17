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サッカーＵ―２１日本代表に松木玖生ら…ドバイ杯メンバー２７人を発表、海外組は斉藤光毅ら３人招集

スポーツ報知
松木玖生

　日本サッカー協会は１７日、アラブ首長国連邦で２３日に開幕するＵ―２３ドバイ杯に臨むＵ―２１日本代表メンバー２７人を発表した。昨年１２月に就任した大岩剛監督の下、初の海外遠征。日本は２３日にＵ―２３クロアチア代表戦、２６日にＵ―２３カタール代表戦、２９日に順位決定戦を戦う。

　今月７日から９日まで行った国内合宿でパリ五輪世代が本格始動。今遠征では、ＭＦ斉藤光毅（ロンメル）ら海外組も招集された。国内組からはこれまでも世代別代表の中心として活動してきたＭＦ藤田譲瑠チマ（横浜ＦＭ）、ＭＦ鈴木唯人（清水）ら、飛び級では尚志高のＤＦチェイス・アンリやＭＦ松木玖生らが招集された。

　

　メンバーは以下の通り。

▽スタッフ

大岩剛監督

羽田憲司コーチ

浜野征哉ＧＫコーチ

矢野由治フィジカルコーチ

▽ＧＫ

小久保　玲央ブライアン（ベンフィカ）※１

佐々木　雅士（柏）

鈴木　彩艶（浦和）

▽ＤＦ

成瀬　竣平（名古屋）

内野　貴史（デュッセルドルフ）※１

大畑　歩夢（浦和）

西尾　隆矢（Ｃ大阪）

木村　誠二（山形）※３

加藤　聖（長崎）※２

馬場　晴也（東京Ｖ）

半田　陸（山形）※３

鈴木　海音（栃木）※２

チェイス　アンリ（尚志高）

▽ＭＦ

松村　優太（鹿島）

川崎　颯太（京都）

斉藤　光毅（ロンメル）※１

鮎川　峻（広島）

山本　理仁（東京Ｖ）

藤田　譲瑠チマ（横浜ＦＭ）

田中　聡（湘南）

松木　玖生（ＦＣ東京）※４

甲田　英将（名古屋）※４

▽ＦＷ

藤尾　翔太（徳島）※４

小田　裕太郎（神戸）

細谷　真大（柏）

鈴木　唯人（清水）

荒木　遼太郎（鹿島）

※１＝ドバイにて合流、解散

※２＝２２日にドバイ合流

※３＝２２日にドバイ合流、２７日離脱

※４＝２７日離脱

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