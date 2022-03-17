サッカーＵ―２１日本代表に松木玖生ら…ドバイ杯メンバー２７人を発表、海外組は斉藤光毅ら３人招集

日本サッカー協会は１７日、アラブ首長国連邦で２３日に開幕するＵ―２３ドバイ杯に臨むＵ―２１日本代表メンバー２７人を発表した。昨年１２月に就任した大岩剛監督の下、初の海外遠征。日本は２３日にＵ―２３クロアチア代表戦、２６日にＵ―２３カタール代表戦、２９日に順位決定戦を戦う。
今月７日から９日まで行った国内合宿でパリ五輪世代が本格始動。今遠征では、ＭＦ斉藤光毅（ロンメル）ら海外組も招集された。国内組からはこれまでも世代別代表の中心として活動してきたＭＦ藤田譲瑠チマ（横浜ＦＭ）、ＭＦ鈴木唯人（清水）ら、飛び級では尚志高のＤＦチェイス・アンリやＭＦ松木玖生らが招集された。
メンバーは以下の通り。
▽スタッフ
大岩剛監督
羽田憲司コーチ
浜野征哉ＧＫコーチ
矢野由治フィジカルコーチ
▽ＧＫ
小久保 玲央ブライアン（ベンフィカ）※１
佐々木 雅士（柏）
鈴木 彩艶（浦和）
▽ＤＦ
成瀬 竣平（名古屋）
内野 貴史（デュッセルドルフ）※１
大畑 歩夢（浦和）
西尾 隆矢（Ｃ大阪）
木村 誠二（山形）※３
加藤 聖（長崎）※２
馬場 晴也（東京Ｖ）
半田 陸（山形）※３
鈴木 海音（栃木）※２
チェイス アンリ（尚志高）
▽ＭＦ
松村 優太（鹿島）
川崎 颯太（京都）
斉藤 光毅（ロンメル）※１
鮎川 峻（広島）
山本 理仁（東京Ｖ）
藤田 譲瑠チマ（横浜ＦＭ）
田中 聡（湘南）
松木 玖生（ＦＣ東京）※４
甲田 英将（名古屋）※４
▽ＦＷ
藤尾 翔太（徳島）※４
小田 裕太郎（神戸）
細谷 真大（柏）
鈴木 唯人（清水）
荒木 遼太郎（鹿島）
※１＝ドバイにて合流、解散
※２＝２２日にドバイ合流
※３＝２２日にドバイ合流、２７日離脱
※４＝２７日離脱