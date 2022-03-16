森保ジャパン　大迫勇也、長友佑都ら２７人を招集！　吉田麻也が４か月ぶり復帰、冨安健洋が選外

日本サッカー協会が１６日、カタールＷ杯アジア最終予選・オーストラリア戦（２４日、シドニー）ベトナム戦（２９日、埼玉）に向けた日本代表メンバーを発表した。
１月に右太ももを負傷し、復帰した主将ＤＦ吉田麻也（サンプドリア）が昨年１１月以来の選出。国内組では今月２日に右足を裂傷したＦＷ大迫勇也（神戸）、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）らがメンバー入り。スコットランド１部・セルティックで活躍するＦＷ前田大然、ＭＦ旗手怜央らが選ばれた。負傷離脱中のＤＦ冨安健洋（アーセナル）は選外となった。
新型コロナ禍、ケガの状況など不測の事態に備えるため、ベンチ入りの２３人よりも４人多い２７人が招集された。オーストラリア戦に勝利すれば７大会連続のＷ杯出場が決まる。
◆日本代表メンバー
▼ＧＫ
川島永嗣（ストラスブール）
権田修一（清水）
シュミット・ダニエル（シントトロイデン）
谷晃生（湘南）
▼ＤＦ
長友佑都（ＦＣ東京）
吉田麻也（サンプドリア）
佐々木翔（広島）
酒井宏樹（浦和）
谷口彰悟（川崎）
山根視来（川崎）
植田直通（ニーム）
板倉滉（シャルケ）
中山雄太（ズヴォレ）
▼ＭＦ／ＦＷ
大迫勇也（神戸）
原口元気（ウニオン・ベルリン）
柴崎岳（レガネス）
遠藤航（シュツットガルト）
伊東純也（ゲンク）
浅野拓磨（ボーフム）
南野拓実（リバプール）
守田英正（サンタクララ）
三笘薫（サンジロワーズ）
前田大然（セルティック）
旗手怜央（セルティック）
上田綺世（鹿島）
田中碧（デュッセルドルフ）
久保建英（マジョルカ）