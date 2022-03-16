森保ジャパン 大迫勇也、長友佑都ら２７人を招集！ 吉田麻也が４か月ぶり復帰、冨安健洋が選外

日本サッカー協会が１６日、カタールＷ杯アジア最終予選・オーストラリア戦（２４日、シドニー）ベトナム戦（２９日、埼玉）に向けた日本代表メンバーを発表した。

１月に右太ももを負傷し、復帰した主将ＤＦ吉田麻也（サンプドリア）が昨年１１月以来の選出。国内組では今月２日に右足を裂傷したＦＷ大迫勇也（神戸）、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）らがメンバー入り。スコットランド１部・セルティックで活躍するＦＷ前田大然、ＭＦ旗手怜央らが選ばれた。負傷離脱中のＤＦ冨安健洋（アーセナル）は選外となった。

新型コロナ禍、ケガの状況など不測の事態に備えるため、ベンチ入りの２３人よりも４人多い２７人が招集された。オーストラリア戦に勝利すれば７大会連続のＷ杯出場が決まる。

◆日本代表メンバー

▼ＧＫ

川島永嗣（ストラスブール）

権田修一（清水）

シュミット・ダニエル（シントトロイデン）

谷晃生（湘南）

▼ＤＦ

長友佑都（ＦＣ東京）

吉田麻也（サンプドリア）

佐々木翔（広島）

酒井宏樹（浦和）

谷口彰悟（川崎）

山根視来（川崎）

植田直通（ニーム）

板倉滉（シャルケ）

中山雄太（ズヴォレ）

▼ＭＦ／ＦＷ

大迫勇也（神戸）

原口元気（ウニオン・ベルリン）

柴崎岳（レガネス）

遠藤航（シュツットガルト）

伊東純也（ゲンク）

浅野拓磨（ボーフム）

南野拓実（リバプール）

守田英正（サンタクララ）

三笘薫（サンジロワーズ）

前田大然（セルティック）

旗手怜央（セルティック）

上田綺世（鹿島）

田中碧（デュッセルドルフ）

久保建英（マジョルカ）