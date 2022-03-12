中井りん、杉山しずかがＧＰ準決勝進出　２本のベルトを保持する大島沙緒里がまさかの敗戦

◆ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ ３６～フライ級 ＧＰ ２０２２ １ＳＴ ＲＯＵＮＤ～（１２日、ニューピアホール）
加賀谷花野（柔術＆ＭＭＡ アカデミーＧ－ｆａｃｅ）―Ｔｅ－ａ（ＡＡＣＣ）と、はなこ(フリー)―栗山葵（ＳＭＯＫＥＲ ＧＹＭ）戦の２試合が中止となる悪夢から始まった「ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳ フライ級ＧＰ ２０２２」。不戦勝で準決勝に進出したＴｅ－ａと栗山の他、大注目の中井りん（修斗道場四国）、杉山しずか（リバーサルジム新宿 Ｍｅ，Ｗｅ）が、５月８日の後楽園大会で行われる準決勝に駒を進めた。
また、昨年１０月の「ＲＩＺＩＮ．３１」で浅倉カンナ（パラエストラ松戸）に勝利し、ＤＥＥＰ女子ミクロ級王者、ＤＥＥＰ ＪＥＷＥＬＳアトム級王者と２本のベルトを保持する大島沙緒里（ＡＡＣＣ）が、ＨＩＭＥ（毛利道場）に敗れる大波乱があった。
【全試合結果】
▽オープニングファイト アマチュアキックルール ５４キロ
〇中村サキ（２回１分３０秒 ＴＫＯ）ラジーナ●
▽第１試合 ミクロ級
〇古瀬美月（１回２分１１秒 リアネイキッドチョーク）古林礼名●
▽第２試合 ４９キロ
〇桐生祐子（判定 ２―１）サダエ・マヌーフ●
▽第３試合 ４９キロ
〇須田萌里（１回３分３６秒 アームバー）青野ひかる● ▽第４試合 ４９キロ
〇本野美樹（１回４分１８秒 アームバー）にっせー●
▽第５試合 ４９キロ
〇ＨＩＭＥ（判定 ３―０）大島沙緒里●
▽第６試合 フライ級ＧＰ一回戦
〇杉山しずか（判定 ３―２）ミッコ・ニルバーナ● ▽第７試合 フライ級ＧＰ一回戦
〇中井りん（２回４分３８秒 ＴＫＯ）藤田翔子●