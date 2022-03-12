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中井りん、杉山しずかがＧＰ準決勝進出　２本のベルトを保持する大島沙緒里がまさかの敗戦

スポーツ報知
準決勝進出を決めた（左から）栗山葵、中井りん、杉山しずか、Ｔｅ－ａ

◆ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　３６～フライ級　ＧＰ　２０２２　１ＳＴ　ＲＯＵＮＤ～（１２日、ニューピアホール）

　加賀谷花野（柔術＆ＭＭＡ　アカデミーＧ－ｆａｃｅ）―Ｔｅ－ａ（ＡＡＣＣ）と、はなこ(フリー)―栗山葵（ＳＭＯＫＥＲ　ＧＹＭ）戦の２試合が中止となる悪夢から始まった「ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳ　フライ級ＧＰ　２０２２」。不戦勝で準決勝に進出したＴｅ－ａと栗山の他、大注目の中井りん（修斗道場四国）、杉山しずか（リバーサルジム新宿　Ｍｅ，Ｗｅ）が、５月８日の後楽園大会で行われる準決勝に駒を進めた。

　また、昨年１０月の「ＲＩＺＩＮ．３１」で浅倉カンナ（パラエストラ松戸）に勝利し、ＤＥＥＰ女子ミクロ級王者、ＤＥＥＰ　ＪＥＷＥＬＳアトム級王者と２本のベルトを保持する大島沙緒里（ＡＡＣＣ）が、ＨＩＭＥ（毛利道場）に敗れる大波乱があった。

　【全試合結果】

　▽オープニングファイト　アマチュアキックルール　５４キロ

　〇中村サキ（２回１分３０秒　ＴＫＯ）ラジーナ●

　▽第１試合　ミクロ級

　〇古瀬美月（１回２分１１秒　リアネイキッドチョーク）古林礼名●

　▽第２試合　４９キロ

　〇桐生祐子（判定　２―１）サダエ・マヌーフ●

　▽第３試合　４９キロ

　〇須田萌里（１回３分３６秒　アームバー）青野ひかる●　▽第４試合　４９キロ

　〇本野美樹（１回４分１８秒　アームバー）にっせー●

　▽第５試合　４９キロ

　〇ＨＩＭＥ（判定　３―０）大島沙緒里●

　▽第６試合　フライ級ＧＰ一回戦

　〇杉山しずか（判定　３―２）ミッコ・ニルバーナ●　▽第７試合　フライ級ＧＰ一回戦

　〇中井りん（２回４分３８秒　ＴＫＯ）藤田翔子●

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