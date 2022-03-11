日本馬はカフェファラオ、ダンシングプリンス、ステイフーリッシュが１５位でランクイン　ロンジンワールドランキング

国際競馬統括機関連盟（ＩＦＨＡ）の「ロンジンワールドベストレースホースランキング」（ＬＷＢＲＲ）が３月１１日、発表された。２２年１月１日～３月６日までに実施された世界の主要レースを対象とし、レーティング１１７以上の２３頭が掲載された。
米Ｇ１のペガサスワールドカップを制したライフイズグッド（牡４歳、Ｔ・プレッチャー厩舎、父イントゥミスチーフ）がレーティング１２４でトップに立った。２位タイはサウジカップ・Ｇ１の覇者エンブレムロード（牡４歳、Ｍ・アルムロワ厩舎、父クオリティロード）と、豪Ｇ１のブラックキャビアライトニングを勝ったホームアフェアーズ（牡３歳、Ｃ・ウォーラー厩舎、父アイアムインヴィンシブル）で、レーティングは１２０。
日本馬は全体１５位タイ（レーティング１１７）で３頭がランクイン。チャンピオンズＣ・Ｇ１を連覇したカフェファラオ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）、サウジアラビアのリヤドダートスプリント・Ｇ３を圧勝したダンシングプリンス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父パドトロワ）、レッドシーターフハンデキャップ・Ｇ３を逃げ切ったステイフーリッシュ（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ステイゴールド）が入った。