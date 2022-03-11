【金鯱賞】レイパパレは７枠１０番　４連勝中のジャックドールは３枠３番　枠順決定

◆第５８回金鯱賞・Ｇ２（３月１３日、中京競馬場・芝２０００メートル＝１着馬に大阪杯優先出走権）
第５８回金鯱賞の枠順が１１日、決定した。昨年の大阪杯を勝ったレイパパレ（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父ディープインパクト）は７枠１０番、４連勝で重賞に初挑戦するジャックドール（牡４歳、栗東・藤岡健一厩舎、父モーリス）は３枠３番に決まった。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１） ショウナンバルディ 牡６ 岩田 康誠 ５６
（２） ギベオン 牡７ 西村 淳也 ５７
（３） ジャックドール 牡４ 藤岡 佑介 ５６
（４） ソフトフルート 牝５ 岩田 望来 ５４
（５） ポタジェ 牡５ 吉田 隼人 ５６
（６） アカイイト 牝５ 幸 英明 ５５
（７） シャドウディーヴァ 牝６ 福永 祐一 ５４
（８） アラタ 牡５ 大野 拓弥 ５６
（９） シフルマン 牡６ 荻野 極 ５６
（１０） レイパパレ 牝５ 川田 将雅 ５６
（１１） ステラリア 牝４ 松山 弘平 ５４
（１２） ランブリングアレー 牝６ 藤岡 康太 ５４
（１３） サンレイポケット 牡７ 鮫島 克駿 ５６