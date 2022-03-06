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ウインズなど３月１２日以降のレース映像等の提供引き続き取りやめ　JRA発表

スポーツ報知

　ＪＲＡは６日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月１２日～２１日まで以下のパークウインズ、ウインズ、Ｊ―ＰＬＡＣＥでのレース映像などの提供を引き続き取りやめると発表した。なお、パークウインズの指定席エリア、ウインズのエクセルフロアでは引き続き提供を行う。

【パークウインズ】

　札幌競馬場、函館競馬場、東京競馬場、中山競馬場（３月１９日）、中京競馬場（３月２０日）、京都競馬場、阪神競馬場（３月２１日）

【ウインズ】

　釧路、札幌、錦糸町、浅草、後楽園、銀座、汐留、新宿、渋谷、立川、新横浜、横浜、浦和、川崎、名古屋、京都、梅田、道頓堀、難波、神戸、姫路、高松、八代

【Ｊ―ＰＬＡＣＥ】

　中標津、くしろ、静内、旭川、門別、千歳、滝川、江別、岩見沢、苫小牧、石狩、札幌中央、札幌駅前、小樽、登別室蘭、函館港町、浦河、釧路、北見、帯広、旭川北彩都、琴似駅前、名寄、ふかがわ、網走、ひたちなか、伊勢崎、船橋、木更津、成田、金沢、笠松、恵那、名古屋、弥富、よかわ、観音寺、荒尾

また、以下のパークウインズなどでは１２日から提供を再開する。

【パークウインズ】

　福島競馬場、新潟競馬場、小倉競馬場

【ウインズ】

　新白河、広島、佐世保、宮崎

【Ｊ―ＰＬＡＣＥ】

　中郷（１３日から）、磯部、和歌山、福山駅前、高知、宿毛、鳥栖

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