【センバツ】“怪物１年生”佐々木麟太郎の花巻東は市和歌山と対戦　組み合わせ決定

第９４回センバツ高校野球大会（１８日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が４日、オンラインで行われ、以下の通り決まった。高校通算５０本塁打を誇る佐々木麟太郎内野手（新２年）の打撃に注目が集まる花巻東（岩手）は大会５日目の第１試合で市和歌山（和歌山）と対戦する。
▽第１日（１８日）
浦和学院（埼玉）―大分舞鶴（大分）
和歌山東（和歌山）―倉敷工（岡山）
クラーク（北海道）―九州国際大付（福岡）
▽第２日（１９日）
広陵（広島）―敦賀気比（福井）
長崎日大（長崎）―京都国際（京都）
二松学舎大付（東京）―聖光学院（福島）
▽第３日（２０日）
山梨学院（山梨）―木更津総合（千葉）
日大三島（静岡）―金光大阪（大阪）
高知（高知）―東洋大姫路（兵庫）
▽第４日（２１日）
国学院久我山（東京）―有田工（佐賀）
星稜（石川）―天理（奈良）
只見（福島）―大垣日大（岐阜）
▽第５日（２２日）
花巻東（岩手）―市和歌山（和歌山）
大島（鹿児島）―明秀学園日立（茨城）
丹生（福井）―広島商（広島）
▽第６日（２３日）
鳴門（徳島）―大阪桐蔭（大阪）
なお、選手宣誓は第１日に登場する６校から抽選で倉敷工・福島貫太主将に決まった。