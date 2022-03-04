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【センバツ】“怪物１年生”佐々木麟太郎の花巻東は市和歌山と対戦　組み合わせ決定

スポーツ報知
花巻東・佐々木麟太郎

　第９４回センバツ高校野球大会（１８日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が４日、オンラインで行われ、以下の通り決まった。高校通算５０本塁打を誇る佐々木麟太郎内野手（新２年）の打撃に注目が集まる花巻東（岩手）は大会５日目の第１試合で市和歌山（和歌山）と対戦する。

　▽第１日（１８日）

浦和学院（埼玉）―大分舞鶴（大分）

和歌山東（和歌山）―倉敷工（岡山）

クラーク（北海道）―九州国際大付（福岡）

　▽第２日（１９日）

広陵（広島）―敦賀気比（福井）

長崎日大（長崎）―京都国際（京都）

二松学舎大付（東京）―聖光学院（福島）

　▽第３日（２０日）

山梨学院（山梨）―木更津総合（千葉）

日大三島（静岡）―金光大阪（大阪）

高知（高知）―東洋大姫路（兵庫）

　▽第４日（２１日）

国学院久我山（東京）―有田工（佐賀）

星稜（石川）―天理（奈良）

只見（福島）―大垣日大（岐阜）

　▽第５日（２２日）

花巻東（岩手）―市和歌山（和歌山）

大島（鹿児島）―明秀学園日立（茨城）

丹生（福井）―広島商（広島）

　▽第６日（２３日）

鳴門（徳島）―大阪桐蔭（大阪）

　なお、選手宣誓は第１日に登場する６校から抽選で倉敷工・福島貫太主将に決まった。

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