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【楽天】３月８日の２軍教育リーグ・ＤｅＮＡ戦は中止に　チーム事情のため

スポーツ報知

　日本野球機構（ＮＰＢ）は２８日、イースタン・リーグの春季教育リーグ３月８日のＤｅＮＡ・楽天戦（横須賀）の中止を発表した。

　ＮＰＢは中止の理由を「楽天のチーム事情のため」としている。

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