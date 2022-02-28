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【楽天】３月８日の２軍教育リーグ・ＤｅＮＡ戦は中止に チーム事情のため
2022年2月28日 13時13分
スポーツ報知
日本野球機構（ＮＰＢ）は２８日、イースタン・リーグの春季教育リーグ３月８日のＤｅＮＡ・楽天戦（横須賀）の中止を発表した。
ＮＰＢは中止の理由を「楽天のチーム事情のため」としている。
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