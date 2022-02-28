日本相撲協会が春場所新番付を発表…新関脇は若隆景と阿炎、新小結は豊昇龍

日本相撲協会は２８日、春場所（３月１３日初日、エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。初場所で３度目の優勝を果たし、大関昇進を決めた御嶽海（出羽海）は、２０２０年１１月場所の正代（時津風）以来の新大関。新関脇は若隆景（荒汐）と阿炎（錣山）の２人で、新小結には豊昇龍（立浪）が昇進した。

御嶽海の新大関は、出羽海部屋からは１９７６年初場所の三重ノ海以来。長野からは１７９５年３月場所の雷電以来。東洋大からは初。２９歳１か月での昇進は、１９５８年の年６場所制以降では６位の高年齢昇進。三役２８場所での昇進は、史上４位のスロー記録となった。

新関脇２人は１７年初場所の玉鷲、正代以来。若隆景は福島出身力士としては、０４年初場所の玉乃島以来戦後５人目。阿炎は、現師匠・錣山親方（元関脇・寺尾）が部屋を創設してから初。三役経験者が幕下以下に降下した後に三役復帰は、昭和以降５人目となった。

▼番付は以下の通り。

【東】

横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜）

大関・正代（時津風）

関脇・若隆景（荒汐）

小結・隆の勝（常盤山）

前頭筆頭・大栄翔（追手風）

同２枚目・逸ノ城（湊）

同３枚目・阿武咲（阿武松）

同４枚目・霧馬山（陸奥）

同５枚目・宝富士（伊勢ケ浜）

同６枚目・北勝富士（八角）

同７枚目・高安（田子ノ浦）

同８枚目・千代翔馬（九重）

同９枚目・翔猿（追手風）

同１０枚目・志摩ノ海（木瀬）

同１１枚目・妙義龍（境川）

同１２枚目・琴恵光（佐渡ケ嶽）

同１３枚目・千代丸（九重）

同１４枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）

同１５枚目・天空海（立浪）

同１６枚目・錦木（伊勢ノ海）

同１７枚目・輝（高田川）

【西】

大関・貴景勝（常盤山）

大関・御嶽海（出羽海）

関脇・阿炎（錣山）

小結・豊昇龍（立浪）

前頭筆頭・宇良（木瀬）

同２枚目・玉鷲（片男波）

同３枚目・明生（立浪）

同４枚目・遠藤（追手風）

同５枚目・石浦（宮城野）

同６枚目・琴ノ若（佐渡ケ嶽）

同７枚目・隠岐の海（八角）

同８枚目・佐田の海（境川）

同９枚目・若元春（荒汐）

同１０枚目・碧山（春日野）

同１１枚目・照強（伊勢ケ浜）

同１２枚目・千代大龍（九重）

同１３枚目・千代の国（九重）

同１４枚目・豊山（時津風）

同１５枚目・栃ノ心（春日野）

同１６枚目・荒篤山（荒汐）

同１７枚目・一山本（放駒）