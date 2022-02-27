【巨人】那覇での最後のオープン戦も勝てず 赤星優志が３回無失点でアピール…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆オープン戦 巨人１―１ＤｅＮＡ（２７日・那覇）

巨人は那覇での最後のオープン戦となったＤｅＮＡ戦を引き分けで終えた。これで対外試合７試合で白星なしの状況となった。

ドラフト３位右腕・赤星優志投手＝日大＝（２２）がオープン戦初先発。３回を３安打無失点に抑えた。ここまで、対外試合２試合計４イニングで８安打４失点と苦戦していたが、開幕１軍へ向けて結果を残した。

打線は４回に丸佳浩、岡本和真、ゼラス・ウィーラーの３連打で無死満塁とし、中田翔がきっちり先制の中犠飛を放った。

１点リードの６回に直江大輔が１死満塁のピンチを背負い、細川に同点の中犠飛を許した。

７回以降、両チーム無得点で引き分けた。

スタメン

【巨人】１（左）松原 ２（二）吉川 ３（中）丸 ４（三）岡本和 ５（指）ウィーラー ６（一）中田 ７（捕）大城 ８（右）岡田 ９（遊）中山 Ｐ・赤星

【ＤｅＮＡ】１（中）桑原 ２（遊）森 ３（左）神里 ４（二）牧 ５（三）宮崎 ６（右）大田 ７（一）知野 ８（捕）山本 ９（指）大和 Ｐ・大貫

◇１回（両軍０）

【Ｄ】桑原右前安打、森三振、神里のとき桑原二盗失敗、神里四球、牧のとき神里二盗失敗

【巨】松原一ゴロ、吉川左飛、丸四球、岡本和三振

◇２回（両軍０）

【Ｄ】牧三振、宮崎右飛、大田三振

【巨】ウィーラーの遊ゴロを森が失策、中田二ゴロ併殺打、大城三振

◇３回（両軍０）

【Ｄ】知野二ゴロ、山本左前安打、大和の左前安打で山本二進、桑原遊ゴロ併殺打

【巨】岡田、中山ともに三振、松原左前安打、吉川一ゴロ

◇４回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】（投手デラロサ）森三ゴロ、神里三振、牧左前安打、宮崎の中前安打で牧一挙三進（代走柴田）、大田三振

【巨】（投手ロメロ、三塁柴田、左翼楠本、右翼細川）丸中前安打、岡本和の左翼線安打で丸二進、ウィーラーの左前安打で満塁、中田の中犠飛で丸生還、岡本和三進、大城三振、岡田二ゴロ

◇５回（両軍０）

【Ｄ】（投手高梨）知野右飛、山本三振、大和死球、桑原捕邪飛

【巨】（中堅梶原）中山中飛、松原の一ゴロを知野が失策、吉川の二ゴロで松原二進、丸一ゴロ

◇６回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】（投手直江、左翼石川、中堅松原）森左前安打、楠本の右翼線二塁打で森三進（森の代走倉本）、牧投ゴロ、柴田四球で満塁、細川の中犠飛で倉本生還、知野の三ゴロで柴田二封

【巨】（投手エスコバー、捕手嶺井、三塁倉本、遊撃柴田）岡本和三ゴロ、ウィーラー二ゴロ、中田左翼線二塁打（代走増田陸）、大城の代打岸田のとき増田陸飛び出しタッチアウト

◇７回（両軍０）

【Ｄ】（捕手岸田、一塁北村、三塁増田陸）嶺井遊ゴロ、大和四球、梶原中飛、倉本のとき大和二盗、倉本投ゴロ

【巨】（投手入江、一塁倉本、三塁柴田、遊撃知野）岸田死球、岡田投ゴロ併殺打、中山三振

◇８回（両軍０）

【Ｄ】（投手大江）楠本四球、牧三振、柴田のとき楠本けん制タッチアウト、柴田中前安打、（投手鍬原）細川右飛

【巨】（投手伊勢）松原二塁内野安打、吉川三振、石川中飛、北村一飛

◇９回（両軍０）

【Ｄ】（投手畠）知野三振、嶺井投ゴロ、大和の代打戸柱二ゴロ

【巨】（投手田中健）ウィーラーの代打中島投ゴロ、増田陸中飛、岸田右飛