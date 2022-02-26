小見川道大、引退試合でタップ負け　ＲＩＺＩＮファイターも失神ＫＯ…全試合結果

◆ＤＥＥＰ １０６ ＩＭＰＡＣＴ（２６日、後楽園ホール）
ＰＲＩＤＥ武士道、戦極、ＤＲＥＡＭ、ＵＦＣなどで活躍し、日本の格闘技界をけん引した小見川道大（４６）＝ＮＥＯ ＪＵＤＯ ＡＣＡＤＥＭＹ＝が引退。元ＤＥＥＰライト級王者の中村大介（４１）＝夕月堂本舗＝相手に３回腕十字固めで一本負けと、ほろ苦いラストマッチとなった。
第４試合では石塚雄馬（ＡＡＣＣ）が、「ＲＩＺＩＮ」で活躍する、元修斗ライト級王者の川名ＴＥＮＣＨＯ雄生（Ｙ＆Ｋ ＭＭＡ ＡＣＡＤＥＭＹ／北海しゃぶしゃぶ湘南藤沢典）に右のカウンターで豪快ＴＫＯ勝利。川名は担架で運ばれた。
【全試合結果】
▽オープニングファイト(バンタム級)
〇山本有人（判定３―０）岩見凌●
▽第１試合(フライ級)
〇風我（判定３―０）ヒロヤ●
▽第２試合(フェザー級)
〇青井人（２回１分３６秒 ＴＫＯ）木下尚祐●
▽第３試合(フライ級)
〇関原翔（判定３―０）越智晴雄●
▽第４試合(ライト級)
〇石塚雄馬（２回２分１８秒 ＴＫＯ）川名ＴＥＮＣＨＯ雄生●
▽第５試合(フライ級)
〇福田龍彌（２回３５秒 ＴＫＯ）伊藤裕樹●
▽第６試合(フェザー級)
〇中村大介（３回５１秒 腕十字固め）小見川道大●