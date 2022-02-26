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小見川道大、引退試合でタップ負け　ＲＩＺＩＮファイターも失神ＫＯ…全試合結果

スポーツ報知
１０カウントゴングのあと涙ながらに拳を掲げた小見川道大

◆ＤＥＥＰ　１０６　ＩＭＰＡＣＴ（２６日、後楽園ホール）

　ＰＲＩＤＥ武士道、戦極、ＤＲＥＡＭ、ＵＦＣなどで活躍し、日本の格闘技界をけん引した小見川道大（４６）＝ＮＥＯ　ＪＵＤＯ　ＡＣＡＤＥＭＹ＝が引退。元ＤＥＥＰライト級王者の中村大介（４１）＝夕月堂本舗＝相手に３回腕十字固めで一本負けと、ほろ苦いラストマッチとなった。

　第４試合では石塚雄馬（ＡＡＣＣ）が、「ＲＩＺＩＮ」で活躍する、元修斗ライト級王者の川名ＴＥＮＣＨＯ雄生（Ｙ＆Ｋ　ＭＭＡ　ＡＣＡＤＥＭＹ／北海しゃぶしゃぶ湘南藤沢典）に右のカウンターで豪快ＴＫＯ勝利。川名は担架で運ばれた。

　【全試合結果】

　▽オープニングファイト(バンタム級)

　〇山本有人（判定３―０）岩見凌●

　▽第１試合(フライ級)

　〇風我（判定３―０）ヒロヤ●

　▽第２試合(フェザー級)

　〇青井人（２回１分３６秒　ＴＫＯ）木下尚祐●

　▽第３試合(フライ級)

　〇関原翔（判定３―０）越智晴雄●

　▽第４試合(ライト級)

　〇石塚雄馬（２回２分１８秒　ＴＫＯ）川名ＴＥＮＣＨＯ雄生●

　▽第５試合(フライ級)

　〇福田龍彌（２回３５秒　ＴＫＯ）伊藤裕樹●

　▽第６試合(フェザー級)

　〇中村大介（３回５１秒　腕十字固め）小見川道大●

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