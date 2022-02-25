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【阪急杯】重賞２勝馬ダイアトニックは６枠１０番　武豊騎乗のサンライズオネストは５枠８番　枠順決定

スポーツ報知
ダイアトニック

◆第６６回阪急杯・Ｇ３（２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）

　第６６回阪急杯の枠順が２５日、決定した。重賞２勝と実績一番のダイアトニック（牡７歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は６枠１０番、武豊騎手が手綱を執るサンライズオネスト（牡５歳、栗東・河内洋厩舎、父ダイワメジャー）は５枠８番に決まった。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　トゥラヴェスーラ　　　牡７　５６　鮫島　克駿

（２）　グルーヴィット　　　　牡６　５６　団野　大成

（３）　リレーションシップ　　牡５　５６　松田　大作

（４）　ザイツィンガー　　　　牡６　５６　酒井　学

（５）　エイティーンガール　　牝６　５４　秋山　真一郎

（６）　リンゴアメ　　　　　　牝４　５４　国分　優作

（７）　ヴィジュネル　　　　　牡４　５６　藤岡　康太

（８）　サンライズオネスト　　牡５　５６　武　豊

（９）　タイセイビジョン　　　牡５　５６　幸　英明　

（１０）　ダイアトニック　　　　牡７　５６　岩田　康誠

（１１）　ミッキーブリランテ　　牡６　５６　和田　竜二

（１２）　グレイイングリーン　　牡４　５６　岩田　望来

（１３）　モントライゼ　　　　　牡４　５６　藤岡　佑介

（１４）　クリノガウディー　　　牡６　５６　福永　祐一

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