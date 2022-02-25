【阪急杯】重賞２勝馬ダイアトニックは６枠１０番　武豊騎乗のサンライズオネストは５枠８番　枠順決定

◆第６６回阪急杯・Ｇ３（２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）
第６６回阪急杯の枠順が２５日、決定した。重賞２勝と実績一番のダイアトニック（牡７歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は６枠１０番、武豊騎手が手綱を執るサンライズオネスト（牡５歳、栗東・河内洋厩舎、父ダイワメジャー）は５枠８番に決まった。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１） トゥラヴェスーラ 牡７ ５６ 鮫島 克駿
（２） グルーヴィット 牡６ ５６ 団野 大成
（３） リレーションシップ 牡５ ５６ 松田 大作
（４） ザイツィンガー 牡６ ５６ 酒井 学
（５） エイティーンガール 牝６ ５４ 秋山 真一郎
（６） リンゴアメ 牝４ ５４ 国分 優作
（７） ヴィジュネル 牡４ ５６ 藤岡 康太
（８） サンライズオネスト 牡５ ５６ 武 豊
（９） タイセイビジョン 牡５ ５６ 幸 英明
（１０） ダイアトニック 牡７ ５６ 岩田 康誠
（１１） ミッキーブリランテ 牡６ ５６ 和田 竜二
（１２） グレイイングリーン 牡４ ５６ 岩田 望来
（１３） モントライゼ 牡４ ５６ 藤岡 佑介
（１４） クリノガウディー 牡６ ５６ 福永 祐一