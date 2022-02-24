【巨人】練習試合・楽天戦経過速報…堀田賢慎が２回３奪三振１失点　２回に広岡大志が適時二塁打

◆練習試合 巨人１ー２楽天（２４日・那覇）＝３回終了時＝

巨人は先発の堀田賢慎投手が２回１失点ながら、３奪三振と能力の高さを示した。最速は１５１キロをマークした。

打線は１点を追う２回に広岡大志内野手が楽天先発の則本から左翼線へ適時二塁打。試合を振り出しに戻した。

巨人の２番手は開幕ローテーションを狙う高橋優貴投手。先頭の西川に四球を与えるなどボール先行で、２死二塁から和田に勝ち越し打を許した。

スタメン

【巨人】１（右）松原 ２（指）坂本 ３（中）丸 ４（三）岡本和 ５（左）ウィーラー ６（一）中田 ７（捕）大城 ８（二）広岡 ９（遊）中山

Ｐ・堀田

【楽天】１（指）西川 ２（遊）小深田 ３（左）島内 ４（一）和田恋 ５（右）小郷 ６（捕）安田 ７（三）黒川 ８（二）村林 ９（中）武藤

Ｐ・則本

◇１回（楽１、巨０）

【楽】西川右前安打、小深田のとき西川二盗、小深田死球、島内、和田恋ともに三振、小郷の右前安打で西川一挙生還、小深田二進、安田三振

【巨】松原、坂本ともに遊ゴロ、丸左飛

◇２回（楽０、巨１）

【楽】黒川遊ゴロ、村林捕邪飛、武藤遊飛

【巨】岡本和右飛、ウィーラー中前安打、中田の左前安打でウィーラー二進、大城の二ゴロでウィーラー三進、中田二封、広岡の左翼線二塁打でウィーラー生還、大城三進、中山三ゴロ

◇３回（楽１、巨０）

【楽】（投手高橋）西川四球、小深田捕邪飛、島内三振のとき西川二盗、和田恋の右前安打で西川一挙生還、小郷のとき和田恋二盗失敗

【巨】松原右前安打、坂本の遊ゴロで松原二封、丸の一ゴロで坂本二封（代走岡田）、（投手小峯）岡本和三振