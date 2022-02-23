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【ＤｅＮＡ】楽天との練習試合が雨天のため中止　２３日、沖縄・宜野湾

スポーツ報知

　ＤｅＮＡが２３日にアトムホームスタジアム宜野湾で行う予定だった練習試合・楽天戦は、雨天のため中止と同日発表された。

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