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【ＤｅＮＡ】楽天との練習試合が雨天のため中止 ２３日、沖縄・宜野湾
2022年2月23日 8時21分
スポーツ報知
ＤｅＮＡが２３日にアトムホームスタジアム宜野湾で行う予定だった練習試合・楽天戦は、雨天のため中止と同日発表された。
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