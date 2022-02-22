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【西武】2022年　年俸一覧

スポーツ報知

埼玉西武ライオンズ

【監督】

辻発彦

　【投手】

１１ 今井　達也 　　５１００

１２ 渡辺勇太朗 　　１０００

１３ 高橋　光成 　　１１０００

１４ 増田　達至 　　３００００

１５ 宮川　哲 　　　 １９００

１６ 隅田知一郎 　　１６００

１７ 松本　航 　　　 ５４００

１９ 佐藤　隼輔 　　１２５０

２０ 浜屋　将太 　　１３１０

２１ 十亀　剣 　　　 ７０００

２３ 公文　克彦 　　４０５０

２５ 平井　克典 　　６８００

２６ 佐々木　健 　　１３５０

２７ 内海　哲也 　　４５００

２８ 森脇　亮介 　　３５００

３４ 佐野　泰雄 　　１８００

４０ 田村伊知郎 　　１２５０

４１ 井上　広輝 　　６２０

４２ ボー 　　　　　 ２０００

４３ 羽田慎之介 　 ６００

４４ 与座　海人 　　１１００

４５ 本田　圭佑 　　１２６０

４７ 松岡　洸希 　　７５０

４８ 武隈　祥太 　　３２００

５４ スミス 　　　　　 ６５００

５７ 黒田　将矢 　　６５０

５９ 大曲　錬 　　　 ９００

６１ 平良　海馬 　　１００００

６９ 水上　由伸 　　１０００

７５ エンス 　　　　　 １００００

　　【捕手】

２ 岡田　雅利 　　　　３０００

１０ 森　友哉 　　　　２１０００

２２ 古賀　悠斗 　　 １２００

３７ 柘植　世那 　　 １４００

３８ 牧野　翔矢 　　 ５７０

７８ 斉藤　誠人 　　 ５３０

　【内野手】

３ 山川　穂高 　　　　１３０００

４ 山野辺　翔 　　　　１２００

５ 外崎　修汰 　　　　１０４００

６ 源田　壮亮 　　　　１９０００

８ 渡部　健人 　　　　１６００

３１ 平沼　翔太 　　 １４００

３２ 山村　崇嘉 　　 ７００

３３ ジャンセン 　　 ４０００

３９ 呉　念庭 　　　　２５００

４９ ブランドン（タイシンガーブランドン大河） ９００

５０ 中山　誠吾 　　 ７００

５２ 山田　遥楓 　　 １２４０

５６ 川野　涼多 　　 ６５０

６０ 中村　剛也 　　 ２００００

　【外野手】

１ 栗山　巧 　　　　 １７９００

７ 金子　侑司 　　　 １２６００

３０ オグレディ 　　８０００

３５ 若林　楽人 　　１４００

４６ 鈴木　将平 　　８６０

５１ 西川　愛也 　　７８０

５３ 愛斗（武田愛斗） ２０００

５８ 熊代　聖人 　 １４００

６５ 戸川　大輔 　 ５８０

６６ 仲三河優太 　　６００

６８ 岸　潤一郎 　　１６００

７２ 川越　誠司 　　１２００

７３ 高木　渉 　　　 ６５０

　★育成選手★

　【投手】

１１１ 斎藤　大将 　　１０００

１１２ 粟津　凱士 　　５３０

１１３ 伊藤　翔 　　　 ７００

１１４ 上間　永遠 　　６５０

１２０ 出井　敏博 　　４００

１２１ 赤上　優人 　　４００

１２４ 豆田　泰志 　　２８０

１２８ 菅井　信也 　　２８０

　　【捕手】

１２５ 古市　尊 　　　 ２８０

１２７ 中熊　大智 　　４００

　【内野手】

１２２ 長谷川信哉 　　２８０

１２６ 滝沢　夏央 　　２８０

【外野手】

１２３ ジョセフ（宮本ジョセフ拳） ４００

１２９ 川村　啓真 　　４００

※金額は推定（万円）

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