【ソフトバンク】2022年　年俸一覧

福岡ソフトバンクホークス
【監督】
藤本博史
【投手】
１ 風間球打 １１００
２ スチュワート １２８００
１０ 大竹耕太郎 ２１００
１１ 津森宥紀 ３０００
１２ チャトウッド ３５０００
１４ 又吉克樹 １５０００
１６ 東浜巨 ８０００
１８ 武田翔太 １５０００
２０ 甲斐野央 ３６００
２１ 和田毅 １５０００
２５ 田中正義 １３００
２６ レイ １００００
２８ 高橋礼 ５４００
２９ 石川柊太 １２０００
３４ 椎野新 １９００
３５ モイネロ ３００００
３８ 森唯斗 ４６０００
３９ 尾形崇斗 ７５０
４０ 杉山一樹 １４００
４１ 千賀滉大 ６００００
４２ 大関友久 １１００
４７ 高橋純平 ２７００
５０ 板東湧梧 ２７００
５３ 泉圭輔 ２７００
５６ 田浦文丸 ９６０
５７ 嘉弥真新也 １６０００
５８ 木村大成 ５５０
６１ 奥村政稔 ９００
６３ 大竹風雅 ６００
６６ 松本裕樹 ２８００
６７ 笠谷俊介 ２２００
【捕手】
１９ 甲斐拓也 ２１０００
２２ 牧原巧汰 ５５０
４５ 谷川原健太 ９５０
６２ 海野隆司 １１５０
６５ 九鬼隆平 ６５０
７９ 渡辺陸 ６００
【内野手】
００ 川瀬晃 １４００
０ 高田知季 １９５０
３ ガルビス ３５０００
５ 松田宣浩 １５０００
６ 今宮健太 ２９０００
８ 明石健志 ６５００
２３ 周東佑京 ３６００
２７ グラシアル ２７０００
３３ 増田珠 ６６０
３６ 牧原大成 ４５００
４３ 井上朋也 ８８０
４６ 川原田純平 ５５０
５２ リチャード（砂川リチャード）１１６０
５５ 野村大樹 ７００
６８ 三森大貴 ２４００
６９ 小林珠維 ４７０
９９ 野村勇 １２００
【外野手】
７ 中村晃 ２４０００
９ 柳田悠岐 ６２０００
１３ 中谷将大 ２０００
２４ 栗原陵矢 ８０００
３０ 佐藤直樹 １４００
３１ 正木智也 １２００
３２ 柳町達 ８００
４４ 笹川吉康 ６００
５１ 上林誠知 ４３５０
５４ デスパイネ ２７０００
５９ 水谷瞬 ５４０
６４ 真砂勇介 １４００
★育成選手★
【投手】
１２０ 佐藤宏樹 ４００
１２３ 中道佑哉 ４００
１２４ 桑原秀侍 ３６０
１３３ 岡本直也 ４００
１３４ 大城真乃 ３６０
１３５ アルメンタ ３００
１３７ 中村亮太 ４００
１３８ 重田倫明 ４００
１３９ 井崎燦志郎 ３６０
１４０ 三浦瑞樹 ４００
１４１ フェリックス ３００
１４３ 村上舜 ３６０
１４５ 田中怜利ハモンド ３６０
１４７ 加藤洸稀 ３６０
１４８ 山崎琢磨 ３６０
１５２ 滝本将生 ３６０
１５４ 佐藤琢磨 ４００
１５６ 田上奏大 ５５０
１５７ 藤井皓哉 ５５０
【捕手】
１２１ 石塚綜一郎 ３６０
１２９ 居谷匠真 ３６０
１５１ 加藤晴空 ３６０
【内野手】
１２２ 藤野恵音 ３６０
１２６ 黒瀬健太 ５００
１２７ 緒方理貢 ４００
１２８ 伊藤大将 ３６０
１３０ 勝連大稀 ３６０
１３６ 荒木翔太 ３６０
１４６ ヘラルディーノ ３００
１４９ 佐久間拓斗 ３６０
１５３ 三代祥貴 ３６０
【外野手】
１２５ 早真之介 ３６０
１３１ 舟越秀虎 ３６０
１３２ 川村友斗 ４００
１４２ 中村宜聖 ３６０
１４４ シモン ３００
１５０ 山本恵大 ４００
１５５ 仲田慶介 ４００
※金額は推定（万円）