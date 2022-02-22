【DeNA】2022年　年俸一覧

横浜ＤｅＮＡベイスターズ
【監督】
三浦大輔
【投手】
１１ 東克樹 ２５１０
１２ 阪口皓亮 ９３５
１３ 伊勢大夢 ２７６０
１４ 石田健大 ６４９０
１５ 徳山壮磨 １２００
１６ 大貫晋一 ５７７５
１７ 三嶋一輝 １２０００
１８ 小園健太 １２００
１９ 山崎康晃 ２８０００
２０ 坂本裕哉 ２２００
２１ 今永昇太 １００００
２２ 入江大生 １６００
２６ 浜口遥大 ５８３０
２７ 上茶谷大河 ３３００
３０ 三浦銀二 ８７０
３４ 平田真吾 ２３００
３５ 三上朋也 ６５００
４０ 松本隆之介 ５６０
４１ 桜井周斗 １３７５
４２ ロメロ １２０００
４３ 深沢鳳介 ４８０
４５ ピープルズ ２５００
４６ 田中健二朗 １３００
４７ 砂田毅樹 ５６００
４８ 京山将弥 ２０９０
４９ クリスキー ８０００
５３ 池谷蒼大 ７２０
５４ 浅田将汰 ５１５
５６ 高田琢登 ４９０
６２ エスコバー ２００００
６４ 中川虎大 ６６０
６５ 宮国椋丞 ８４０
６７ 有吉優樹 ２７００
【捕手】
１０ 戸柱恭孝 ３７４０
２９ 伊藤光 １１０００
３２ 益子京右 ５８０
３６ 高城俊人 １２００
３９ 嶺井博希 ２７００
５０ 山本祐大 １０３０
５７ 東妻純平 ６２０
【内野手】
２ 牧秀悟 ７０００
３ 藤田一也 １８００
４ 伊藤裕季也 ９００
５ 倉本寿彦 ４１２０
６ 森敬斗 １３５０
９ 大和（前田大和）９０００
３１ 柴田竜拓 ５９００
３３ 粟飯原龍之介 ５６０
３８ 田中俊太 １７００
４４ 小深田大地 ５６０
５１ 宮崎敏郎 ２００００
５５ 田部隼人 ５６０
６０ 知野直人 ９１０
６６ 山下幸輝 １３８０
９９ ソト ２５０００
【外野手】
００ 宮本秀明 ８６５
０ 大田泰示 ５０００
１ 桑原将志 １０５００
７ 佐野恵太 １２１００
８ 神里和毅 ４７８０
２３ オースティン ２００００
３７ 楠本泰史 ２３１０
５２ 細川成也 １０４０
５８ 梶原昂希 ６９０
６１ 蝦名達夫 ９３５
６３ 関根大気 ２２００
★育成選手★
【投手】
０５９ 平良拳太郎 ２７００
１００ 宮城滝太 ３７０
１０１ 石川達也 ３４０
１０２ 加藤大 ３４０
１０７ マルセリーノ ２６０
１０９ ディアス ２４０
１１０ スターリン ３７０
【内野手】
１０４ 東出直也 ３４０
【外野手】
０２８ 勝又温史 ６２０
１０３ 村川凪 ３４０
１０５ 大橋武尊 ３４０
※金額は推定（万円）