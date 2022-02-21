藤波辰爾、オカダ、棚橋と組んで藤原喜明、鈴木みのる、ザック組と対戦…新日・旗揚げ記念日大会カード発表

新日本プロレスは２１日のオンライン会見で、３月１日に東京・日本武道館で行われる「旗揚げ記念日大会」の全カードを発表した。

メインイベントの５０周年記念では、レジェンドの藤波辰爾がＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・オカダ・カズチカ、棚橋弘至と組んで、藤原喜明、鈴木みのる、ザック・セイバーＪｒ．組と対戦することが決まった。

第５試合のスペシャル１０人タッグマッチには、越中詩郎が出場。矢野通、石井智宏、本間朋晃、真壁刀義と組んで、「ロス・イングベルナブレス・・デ・ハポン」の内藤哲也、鷹木信悟、ＳＡＮＡＤＡ高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ組と対戦。、この試合の特別レフェリーを保永昇男さんが務める。

第４試合では、昨年１０月の「Ｇ１クライマックス３１」優勝決定戦で右肩関節前方脱臼骨折及び関節唇損の重傷を負い、欠場を続けていた飯伏幸太が「飯伏幸太復帰戦」として出場。第三世代の天山広吉、小島聡、永田裕志と組んで、「ユナイテッド・エンパイア」軍のウィル・オスプレイ、ジェフ・コブ、アーロン・ｈナーレ、グレート―Ｏ―カーン組との８人タッグマッチに臨む。

大会開始前の午後５時からはＯＢを招いての記念セレモニーが行われ、リングアナウンサーは田中ケロさんが務める。

新日は１９７２年１月１３日、アントニオ猪木氏が創設。同年３月６日、東京・大田区体育館で旗揚げ戦を開催し、産声をあげた。

◆「旗揚げ記念日大会」全対戦カード

▽６人タッグマッチ

ＹＯＨ、タイガーマスク、大岩陵平―ＥＶＩＬ、ＳＨＯ、高橋裕二郎

▽６人タッグマッチ

田中稔、ＴＡＫＡみちのく、タイチ―エル・ファンタズモ、石森太二、バッドラック・ファレ

▽６人タッグマッチ

エル・リンダマン、Ｔ―Ｈａｗｋ、ＣＩＭＡ―ＤＯＵＫＩ、金丸義信

▽「飯伏幸太復帰戦」８人タッグマッチ

永田裕志、天山広吉、小島聡、飯伏幸太―ジェフ・コブ、ウィル・オスプレイ、アーロン・ヘナーレ、グレート―Ｏ―カーン

▽スペシャル１０人タッグマッチ

越中詩郎、矢野通、石井智宏、本間朋晃、真壁刀義―内藤哲也、鷹木信悟、ＳＡＮＡＤＡ高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ（※特別レフェリー・保永昇男氏）

▽スペシャルタッグマッチ

９２代ＩＷＧＰタッグ王者・後藤洋中央紀、ＹＯＳＨ―ＨＡＳＨＩ―６９代ＩＷＧＰジュニアタッグ王者・田口隆祐、マスター・ワト

▽旗揚げ５０周年記念試合・６人タッグマッチ

藤波辰爾、オカダ・カズチカ、棚橋弘至―藤原喜明、鈴木みのる、ザック・セイバーＪｒ．