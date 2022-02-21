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【注目馬動向】シャフリヤールがドバイ・シーマクラシックの招待を受諾

スポーツ報知
シャフリヤール

　昨年の日本ダービーを勝ったシャフリヤール（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）が、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２６日、ドバイ・メイダン競馬場・芝２４１０メートル）の招待を受諾したことが分かった。所有する、サンデーサラブレッドクラブのホームページで発表された。

　他、２０日までに新規選出された関西馬は以下の通り

●ドバイ・ワールドカップ・Ｇ１（ダート２０００メートル）

チュウワウィザード（牡７歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キングカメハメハ）　受諾済み

テーオーケインズ（牡５歳、栗東・高柳大輔厩舎、父シニスターミニスター）

マルシュロレーヌ（牝６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父オルフェーヴル）

●ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）

ステラヴェローチェ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父バゴ）

サンレイポケット（牡７歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ジャングルポケット）

●ドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）

ダノンザキッド（牡４歳、栗東・安田隆行厩舎、父ジャスタウェイ）

●ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）

レッドルゼル（牡６歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）

コパノキッキング（セン７歳、栗東・村山明厩舎、父スプリングアットラスト）　受諾済み

●アルクオーツスプリント・Ｇ１（芝１２００メートル）

ラウダシオン（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルインパクト）　受諾済み

エントシャイデン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ディープインパクト）

●ドバイ・ゴールドカップ・Ｇ２（芝３２００メートル）

ステイフーリッシュ（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ステイゴールド）

ヴェローチェオロ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ゴールドシップ）

●ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）

セキフウ（牡３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父ヘニーヒューズ）　受諾済み

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競馬

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