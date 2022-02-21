【注目馬動向】シャフリヤールがドバイ・シーマクラシックの招待を受諾

昨年の日本ダービーを勝ったシャフリヤール（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）が、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２６日、ドバイ・メイダン競馬場・芝２４１０メートル）の招待を受諾したことが分かった。所有する、サンデーサラブレッドクラブのホームページで発表された。
他、２０日までに新規選出された関西馬は以下の通り
●ドバイ・ワールドカップ・Ｇ１（ダート２０００メートル）
チュウワウィザード（牡７歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キングカメハメハ） 受諾済み
テーオーケインズ（牡５歳、栗東・高柳大輔厩舎、父シニスターミニスター）
マルシュロレーヌ（牝６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父オルフェーヴル）
●ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）
ステラヴェローチェ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父バゴ）
サンレイポケット（牡７歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ジャングルポケット）
●ドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）
ダノンザキッド（牡４歳、栗東・安田隆行厩舎、父ジャスタウェイ）
●ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）
レッドルゼル（牡６歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）
コパノキッキング（セン７歳、栗東・村山明厩舎、父スプリングアットラスト） 受諾済み
●アルクオーツスプリント・Ｇ１（芝１２００メートル）
ラウダシオン（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルインパクト） 受諾済み
エントシャイデン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ディープインパクト）
●ドバイ・ゴールドカップ・Ｇ２（芝３２００メートル）
ステイフーリッシュ（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ステイゴールド）
ヴェローチェオロ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ゴールドシップ）
●ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）
セキフウ（牡３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父ヘニーヒューズ） 受諾済み