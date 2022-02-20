【中日】ＰＣＲ検査を実施 選手、球団スタッフなど２１３人全員が「陰性」と発表

中日は２０日、沖縄・北谷と読谷でキャンプを行う選手や球団スタッフのスクリーニング検査（ＰＣＲ検査）を行った。

その結果、計２１３人（北谷１４６人、読谷６７人）の全員が「陰性」と発表した。