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【中日】ＰＣＲ検査を実施　選手、球団スタッフなど２１３人全員が「陰性」と発表

スポーツ報知
　

　中日は２０日、沖縄・北谷と読谷でキャンプを行う選手や球団スタッフのスクリーニング検査（ＰＣＲ検査）を行った。

　その結果、計２１３人（北谷１４６人、読谷６７人）の全員が「陰性」と発表した。

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